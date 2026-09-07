Bruna Biancardi e Carol DantasReprodução/YouTube
Biancardi explicou que no início de seu namoro com Neymar, sentia um certo distanciamento por parte de Dantas: "No começo a Carol não gostava muito de mim. A gente nunca brigou. Eu sentia uma rejeição, mas depois ela gostou de mim."
Para ela, a amiga entendia que a relação entre ela e o craque seria passageira. "Em Ibiza ela achou que não ia dar em nada e ela estava normal comigo. Ela achava: 'era só mais uma peguetinha desse cara aqui, deixa eu falar com ela'", contou.
Bruna explicou que, com o tempo, elas foram se aproximando: "A gente se deu bem e nunca brigou, né? Ela ficava desconfiada, óbvio né, ainda mais deixando seu filho com uma pessoa que não conhece. Aí ela começou a se abrir, a gente se conheceu melhor e ela conheceu minha família", disse.
Carol ainda destacou que elas sempre procuraram conversar uma com a outra em relação aos rumores que surgem atrelados a elas: "Nesse mundo aí é muita fofoca e a gente sempre vai na fonte, uma com a outra."
Bruna e Neymar estão juntos desde 2021, e são pais de Mavie, de 2 anos, e de Mel, de 1. Eles estão esperando agora a terceira filha, Mariah. Carol Dantas é mãe de Davi Lucca, de 15, fruto do antigo relacionamento com o jogador.