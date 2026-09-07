Rio – O Padre Fábio de Melo, de 55 anos, dividiu opiniões nas redes sociais após aparecer usando uma jaqueta peluda branca em um show realizado no Parque de Exposições Fernando Costa, em Franca, no interior de São Paulo. O visual do sacerdote viralizou entre os internautas, e com a repercussão, ele reagiu aos comentários compartilhando uma publicação em tom de brincadeira.
Na postagem, compararam o look do padre a um urso polar e a um cachorro branco da raça Samoieda. "O Ibama autorizou isso? Quem copiou quem?" perguntaram. Houve ainda quem comentasse na publicação: "Volta para o túmulo, encosto".
Fábio de Melo, então, explicou a origem da peça de roupa em um vídeo nos Stories do Instagram. "A jaqueta de urso que despertou inveja no Evaristo Costa também despertou a curiosidade de muita gente sobre onde eu comprei e se ela é de marca. Não é, não. É uma jaqueta chinesinha, de muita qualidade, não é pesada. Usei naquele dia porque coloquei na mala de última hora, pois não sabia se Franca estava frio ou quente. Foi ótimo", disse.
No X, antigo Twitter, alguns internautas falaram sobre a jaqueta escolhida pelo padre. Uma usuária demonstrou surpresa com a escolha do visual: "Chocada com o look de diva pop do padre (?) Fábio de Melo". Outra comparou o religioso com o personagem Fabian, da novela "Cheias de Charme" (2012): "O Padre Fabian de Melo direto da novela ‘Cheias de Charme’", escreveu.
A apresentação aconteceu no último sábado (5), no Hallel, um festival de música católica que acontece anualmente na cidade de Franca.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa
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