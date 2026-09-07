Padre Fábio de Melo comentou sobre jaqueta usada em show em São Paulo - Reprodução/Instagram

Padre Fábio de Melo comentou sobre jaqueta usada em show em São PauloReprodução/Instagram

Publicado 07/09/2026 12:07

Rio – O Padre Fábio de Melo , de 55 anos, dividiu opiniões nas redes sociais após aparecer usando uma jaqueta peluda branca em um show realizado no Parque de Exposições Fernando Costa, em Franca, no interior de São Paulo. O visual do sacerdote viralizou entre os internautas, e com a repercussão, ele reagiu aos comentários compartilhando uma publicação em tom de brincadeira.

Na postagem, compararam o look do padre a um urso polar e a um cachorro branco da raça Samoieda. "O Ibama autorizou isso? Quem copiou quem?" perguntaram. Houve ainda quem comentasse na publicação: "Volta para o túmulo, encosto".



Fábio de Melo, então, explicou a origem da peça de roupa em um vídeo nos Stories do Instagram. "A jaqueta de urso que despertou inveja no Evaristo Costa também despertou a curiosidade de muita gente sobre onde eu comprei e se ela é de marca. Não é, não. É uma jaqueta chinesinha, de muita qualidade, não é pesada. Usei naquele dia porque coloquei na mala de última hora, pois não sabia se Franca estava frio ou quente. Foi ótimo", disse.

No X, antigo Twitter, alguns internautas falaram sobre a jaqueta escolhida pelo padre. Uma usuária demonstrou surpresa com a escolha do visual: "Chocada com o look de diva pop do padre (?) Fábio de Melo". Outra comparou o religioso com o personagem Fabian, da novela "Cheias de Charme" (2012): "O Padre Fabian de Melo direto da novela ‘Cheias de Charme’", escreveu.



A apresentação aconteceu no último sábado (5), no Hallel, um festival de música católica que acontece anualmente na cidade de Franca.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa