Luana Piovani compartilha fotos de Fernando de Noronha com os filhos - Reprodução/Instagram

Luana Piovani compartilha fotos de Fernando de Noronha com os filhos Reprodução/Instagram

Publicado 07/09/2026 16:09 | Atualizado 07/09/2026 16:11

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Ao publicar o álbum nas redes sociais, Luana falou sobre o significado da viagem e destacou a relação com a fé durante o período de descanso.“Meu pequeno grande mundo. Minha pausa. Meu encontro com Deus. Meu silêncio. Pôr do sol, pintinhos, amigos. Amigos. E mainha”, escreveu.A artista também agradeceu pelas fotos feitas durante a estadia no arquipélago. “Grata pelos inesquecíveis registros”, completou.Entre as imagens, Luana aparece ao lado de Bem e Liz em momentos descontraídos, além de fotos das praias e de outros cenários de Fernando de Noronha. Dom, filho mais velho da atriz, não participou da viagem e permaneceu no Rio de Janeiro com o pai, Pedro Scooby.Nos últimos dias, Luana já havia compartilhado outros relatos sobre a passagem pela ilha e usado as redes sociais para falar sobre maternidade, família, fé e experiências que marcaram a viagem.