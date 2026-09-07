Luana Piovani compartilha fotos de Fernando de Noronha com os filhos Reprodução/Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Luana Piovani, de 50 anos, mostrou nesta segunda-feira (7) novos registros dos dias que passou em Fernando de Noronha, em Pernambuco. A atriz viajou com os filhos Bem e Liz e reuniu fotos de momentos em família, passeios e paisagens da ilha.
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Luana Piovani curte Fernando de Noronha - Reprodução/Instagram
Luana Piovani curte Fernando de Noronha ao lado de Bem e Liz - Reprodução/Instagram
Luana Piovani curte Fernando de Noronha ao lado de Bem e Liz - Reprodução/Instagram

Ao publicar o álbum nas redes sociais, Luana falou sobre o significado da viagem e destacou a relação com a fé durante o período de descanso.

“Meu pequeno grande mundo. Minha pausa. Meu encontro com Deus. Meu silêncio. Pôr do sol, pintinhos, amigos. Amigos. E mainha”, escreveu.

A artista também agradeceu pelas fotos feitas durante a estadia no arquipélago. “Grata pelos inesquecíveis registros”, completou.

Entre as imagens, Luana aparece ao lado de Bem e Liz em momentos descontraídos, além de fotos das praias e de outros cenários de Fernando de Noronha. Dom, filho mais velho da atriz, não participou da viagem e permaneceu no Rio de Janeiro com o pai, Pedro Scooby.

Nos últimos dias, Luana já havia compartilhado outros relatos sobre a passagem pela ilha e usado as redes sociais para falar sobre maternidade, família, fé e experiências que marcaram a viagem.
 
 
 
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