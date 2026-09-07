Anthony Garcia pede Rayssa Bratillieri em casamentoReprodução do Instagram
Rayssa Bratillieri, de 'A Nobreza do Amor', é pedida em casamento
Atriz foi surpreendida pelo amado, o fotógrafo Anthony Garcia, e compartilhou registros do momento nas redes sociais
Zé Felipe e Virginia Fonseca se reúnem em festa de 2 anos do filho
Ex-casal celebrou José Leonardo em Goiânia, com decoração de Homem-Aranha e presença da família
Luana Piovani mostra viagem a Fernando de Noronha com filhos gêmeos
Atriz compartilhou registros de descanso, momentos em família e reflexão sobre fé durante passagem pelo arquipélago
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Clique foi divulgado pela medalhista olímpica, neste domingo (6), no Instagram Stories