Anthony Garcia pede Rayssa Bratillieri em casamento - Reprodução do Instagram

Anthony Garcia pede Rayssa Bratillieri em casamentoReprodução do Instagram

Publicado 07/09/2026 10:02

Rio - Intérprete de Salma na novela "A Nobreza do Amor", Rayssa Bratillieri foi surpreendida pelo amado, o fotógrafo Anthony Garcia, com um pedido de casamento. Registros do momento especial foram compartilhados pela atriz por meio do Instagram, neste domingo (6).

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Entre as imagens compartilhadas, o casal aparece no maior clima de romance no Cristo Redentor e até se deliciando com um pastel em um estabelecimento comercial. "Eu não disse 'sim', eu disse ‘claro’", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, amigos de Rayssa e Anthony vibraram com a novidade: "Lindos. Viva o amor!", afirmou Isabella Santoni. "Felicidades", desejou Carol Castro. "Lindos!!! Amar e ser amado é a coisa mais bonita do mundo!", opinou Daniel Rangel. "Que lindos. Casal lindo! Sejam muito felizes", declarou Talita Younan. "Que felicidade! Vocês são lindos", celebrou Ronald Sotto.