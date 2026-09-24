Juliano e Letícia Cazarré esperam o sétimo filho - Reprodução Instagram

Juliano e Letícia Cazarré esperam o sétimo filhoReprodução Instagram

Publicado 24/09/2026 17:59 | Atualizado 24/09/2026 18:00

Juliano Cazarré completou 46 anos nesta quinta-feira (24) com uma novidade para lá de especial. O ator anunciou que ele e Letícia Cazarré estão esperando o sétimo filho. O bebê será um menino e deve nascer em fevereiro.

A revelação foi feita por Juliano nas redes sociais. Ao publicar uma foto ao lado da mulher, com a mão dela sobre a barriga, o ator brincou que o melhor presente de aniversário já está a caminho.



“Pessoal, hoje completo 46 voltas ao redor do Sol, mas o meu presente está no forno e só chega lá para fevereiro! A vida quer viver!”, escreveu.



Juliano também decidiu envolver os seguidores na escolha do nome do caçula. Em uma enquete, apresentou quatro opções: Sebastião, Bartolomeu, Santiago e Gregório.



O novo bebê se juntará aos seis filhos do casal: Vicente, de 16 anos, Inácio, de 14, Gaspar, de 7, Maria Madalena, de 5, Maria Guilhermina, de 4, e Estêvão, de 2. Com a chegada do menino, a família passará a ter nove integrantes.





Maria Guilhermina recebe alta





O anúncio da gravidez aconteceu poucos dias depois de Maria Guilhermina deixar o hospital. A menina, de 4 anos, passou mais de 20 dias internada por causa de uma infecção respiratória grave e complicações relacionadas à Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara com a qual nasceu.



A filha do casal recebeu alta na terça-feira (22). Letícia compartilhou a notícia com os seguidores e agradeceu pelas mensagens e orações recebidas durante o período de internação.



“Pessoal, ‘Guigui’ chegou em casa agora! Obrigada pelas orações. Vocês nos sustentaram!!”, escreveu a mãe.



A família agora se prepara para a chegada do novo integrante, enquanto acompanha a recuperação de Maria Guilhermina em casa.