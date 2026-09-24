Beatriz Reis encontra Vanessa Giacomo em Milão e combina passeioReprodução/Instagram
Vanessa também celebrou o encontro e contou que acompanha o trabalho de Beatriz. “Aí, Bia! Nos encontramos”, afirmou.
A conversa rapidamente virou convite para um passeio pela cidade. Beatriz propôs que as duas saíssem juntas no dia seguinte para conhecer Milão a pé, e Vanessa aceitou.
“Amanhã, a gente vai ‘bater perna’ juntas, hein?”, perguntou a apresentadora. “Vamos bater perna juntas! Está combinadíssimo. No café da manhã já”, respondeu a atriz.
Depois do encontro, Beatriz continuou elogiando Vanessa e destacou a forma receptiva com que foi tratada. “Eu amo. Ela é muito simples. Vai ser uma loucura essa ‘bateção’ de perna”, comentou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.