Beatriz Reis encontra Vanessa Giacomo em Milão e combina passeio - Reprodução/Instagram

Beatriz Reis encontra Vanessa Giacomo em Milão e combina passeioReprodução/Instagram

Publicado 24/09/2026 16:58

Beatriz Reis teve um encontro inesperado com Vanessa Giacomo durante sua passagem por Milão, na Itália, nesta quinta-feira (24). A apresentadora está na cidade para acompanhar a Semana de Moda, que segue até 28 de setembro, e aproveitou o momento para tietar a atriz.

Ao encontrar Vanessa, Bia não escondeu a empolgação. “Já encontrei uma ‘danada’. Eu já era fã, assistindo as novelas e agora vendo pessoalmente... Eu amo”, disse a ex-BBB antes de receber um abraço da atriz.



Vanessa também celebrou o encontro e contou que acompanha o trabalho de Beatriz. “Aí, Bia! Nos encontramos”, afirmou.



A conversa rapidamente virou convite para um passeio pela cidade. Beatriz propôs que as duas saíssem juntas no dia seguinte para conhecer Milão a pé, e Vanessa aceitou.



“Amanhã, a gente vai ‘bater perna’ juntas, hein?”, perguntou a apresentadora. “Vamos bater perna juntas! Está combinadíssimo. No café da manhã já”, respondeu a atriz.



Depois do encontro, Beatriz continuou elogiando Vanessa e destacou a forma receptiva com que foi tratada. “Eu amo. Ela é muito simples. Vai ser uma loucura essa ‘bateção’ de perna”, comentou.

