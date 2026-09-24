A final do 'Estrelas da Casa 2026' acontece nesta quinta-feira (24), com a disputa entre os quartetos representante do Pop, e do PagodeReprodução / Tv Globo
Grupos do 'Estrelas da Casa' têm nomes revelados e disputam final
Quartetos concorrem ao prêmio de mais de R$ 400 mil nesta quinta-feira (24), com decisão pelo voto do público
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Primeira roça de 'A Fazenda 18' é formada; veja os peões
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Adriana Esteves e Murilo Benício revelam 'medo' para 'Avenida Brasil 2'
Intérpretes de Carminha e Tufão, respectivamente, foram os convidados do programa 'Conversa com Bial', da TV Globo, desta terça-feira (22)