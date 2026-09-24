A final do 'Estrelas da Casa 2026' acontece nesta quinta-feira (24), com a disputa entre os quartetos representante do Pop, e do Pagode - Reprodução / Tv Globo

A final do 'Estrelas da Casa 2026' acontece nesta quinta-feira (24), com a disputa entre os quartetos representante do Pop, e do PagodeReprodução / Tv Globo

Publicado 24/09/2026 09:01 | Atualizado 24/09/2026 10:16

A final do " Estrelas da Casa 2026 " acontece nesta quinta-feira (24), com a disputa entre os quartetos Lúmina, representante do Pop, e Simples Detalhe, do Pagode. O vencedor será escolhido pelo público e levará um prêmio superior a R$ 400 mil.

Os nomes oficiais dos grupos foram anunciados durante o programa ao vivo desta quarta-feira (23), já na reta final da competição. O Simples Detalhe é formado por David Natel, Hanaya, Vick Nunes e Uel, enquanto o Lúmina reúne Bruno Gadiol, Leonna, Paula Tavares e Yudchi.

Cada quarteto também chega à decisão acompanhado por um mentor. Belo orienta o Simples Detalhe, enquanto Junior Lima acompanha o Lúmina nesta fase da competição.

Na apresentação decisiva, os finalistas estrearão músicas criadas especialmente para as respectivas formações. O grupo de Pagode apresentará "Dia D", enquanto o quarteto de Pop cantará "Quem Não Vai Querer?".



A definição do campeão ficará inteiramente nas mãos do público. A votação está aberta no site da Globo e será encerrada durante a transmissão ao vivo da final.



A decisão está prevista para ir ao ar nesta quinta-feira, logo após a novela "Quem Ama Cuida", por volta das 22h55.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa