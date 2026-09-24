Darlin Ferrattry venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da roça - Reprodução de vídeo

Darlin Ferrattry venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da roçaReprodução de vídeo

Publicado 24/09/2026 07:37

Darlin Ferrattry venceu a Prova do Fazendeiro realizada na noite de quarta-feira (23) em "A Fazenda 18", da Record, e escapou da primeira roça da temporada . A mãe da cantora Lexa levou a melhor em disputa contra Serginho Hondjakoff e Stephanie Gomes. Vetada da disputa, Giovanna Gold não encarou a dinâmica.

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No campo de provas, os peões tinham que ordenhar uma vaca cenográfica, colocar o "leite" em baldes e transferir para garrafas. O líquido deveria ser levado até um recipiente gigante e ultrapassar o nível indicado no rótulo. O primeiro a finalizar a tarefa batia o sino e garantia o cargo mais alto do reality show.

O TOPO É DELA! Veja o momento em que a Darlin Ferrattry garantiu a vitória na #ProvaDoFazendeiro!



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Com isso, Giovanna Gold, Serginho Hondjakoff e Stephanie Gomes encaram a primeira berlinda da edição e o participante menos votado pelo público deixará a disputa pelo prêmio de R$ 2,5 milhões na noite desta quinta-feira (24).

Nas redes sociais, Lexa acompanhou o programa e comemorou a vitória da mãe na Prova do Fazendeiro. "Eu te amo, minha vida. Vai, mãe!! Maravilhosa! Isso que é dar a volta por cima. É boa de argumento, não foge, é boa de prova, é minha Sapecona", disse nos Stories.

Caminho da roça

A formação começou com a indicação da fazendeira Fran, que mandou Stephanie diretamente para a roça. Ao justificar a escolha, ela criticou a participação da adversária no jogo. "Essa semana foi muito intensa, muitas emoções, muito trabalho. O meu voto é uma pessoa que não agregou em nada na casa."

Na votação da casa, Giovanna e Darlin terminaram empatadas. Coube a Fran decidir quem ocuparia a vaga e ela escolheu Giovanna. Ao explicar o desempate, a fazendeira afirmou: "Eu tive muita troca com Darlin".

Já na roça, Giovanna teve direito à tradicional puxada da Baia e escolheu Serginho para ocupar o terceiro banco. Ele afirmou entender a decisão, já que havia votado na peoa durante a formação. A última vaga foi definida no Resta Um. Darlin acabou sobrando na dinâmica e completou o grupo de quatro participantes na berlinda.

Além de ocupar o quarto banco, Darlin ganhou o direito de vetar um dos adversários da Prova do Fazendeiro e escolheu Giovanna.