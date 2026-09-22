Adriana (Leticia Colin) surgirá com um novo visual em ’Quem Ama Cuida’ - Victor Antunes/ TV Globo

Adriana (Leticia Colin) surgirá com um novo visual em ’Quem Ama Cuida’Victor Antunes/ TV Globo

Publicado 22/09/2026 09:32

Adriana (Letícia Colin) vai surgir com um novo visual em "Quem Ama Cuida", da TV Globo, nos próximos capítulos da trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto. A mocinha aparecerá ruiva, com os fios mais curtos e bem elegante durante a exposição em homenagem a Arthur Brandão (Antônio Fagundes). As imagens foram divulgadas pela emissora, nesta terça-feira (22).

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Em cena prevista para ir ao ar nesta sexta (26), Adriana será apresentada por Nancy (Jeniffer Nascimento) como a nova sócia da A. Brandão Joias durante a exposição. Os convidados do evento ficarão em choque com a revelação, em especial Pilar (Isabel Teixeira).

Receosa com a presença de Adriana nos negócios da família, a vilã irá propor uma aliança a Tiago (Gui Ferraz), mas não terá sucesso. Ele se recusará a unir forças com a tia. A negativa do sobrinho preocupará Pilar. Ela, então, cogitará a possibilidade do filho de Silvana (Belize Pombal) vender a parte dele da sociedade para Adriana.

Nova sócia da joalheria, a namorada de Pedro (Chay Suede) comunicará a Ingrid (Agatha Moreira) que contratou um auditor para checar todos os documentos da joalheria.

Desdobramentos

Pilar descobrirá através de Tom (Allan Souza Lima) que Adriana recebeu uma doação de Arthur e ficou rica. Inconformada, a vilã pedirá a Ademir para anular a decisão do irmão, que foi assassinado. A partir do capítulo da próxima quinta-feira (30), Adriana revelará a Nancy o desejo de se aliar a Tiago e de ser a nova presidente da joalheria.

A trama também terá novas reviravoltas, com a volta de Heitor (Renato Góes), filho de Arthur, que está disposto a descobrir toda a verdade por trás da morte do pai. O herdeiro vai procura Pedro para ajudá-lo. O advogado, então, contará para Adriana que Heitor está vivo e deixará a amada em choque. Em capítulo previsto para ir ao ar no dia 3 de outubro, Pedro apresentará Heitor a Adriana.