Adriana (Leticia Colin) surgirá com um novo visual em ’Quem Ama Cuida’Victor Antunes/ TV Globo
Veja fotos do novo visual de Adriana em 'Quem Ama Cuida'
Personagem de Leticia Colin surgirá ruiva e com os fios mais curtos na exposição em homenagem a Arthur Brandão (Antônio Fagundes)
Adriana Esteves e Murilo Benício revelam 'medo' para 'Avenida Brasil 2'
Intérpretes de Carminha e Tufão, respectivamente, foram os convidados do programa 'Conversa com Bial', da TV Globo, desta terça-feira (22)
Daniel Rangel comenta reviravoltas de Manoel em 'A Nobreza do Amor'
Ator ainda fala sobre união do elenco da novela nos bastidores e celebra conquistas recentes no streaming e nos cinemas
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Thaíde vence a primeira Prova de Fogo de 'A Fazenda 18'
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Laura Luz detalha preparação para estreia na TV em 'Por Você'
Atriz fala sobre enredo de Glorinha, troca com veteranos do elenco e participação em trama vertical que antecedeu o folhetim
'A Fazenda 18': Ana Bruna e Renê Thristan se beijam após festa
Apesar do medo de estragar amizade, a peoa não resistiu e se envolveu com o ator