Adriana Esteves e Murilo Benício revelaram ’medo’ após convite para ’Avenida Brasil 2’ - TV Globo / Manoella Mello

Adriana Esteves e Murilo Benício revelaram ’medo’ após convite para ’Avenida Brasil 2’TV Globo / Manoella Mello

Publicado 23/09/2026 09:00

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"Para mim foi: 'Ah, não'. Eu fiquei com muito medo. Eu achei que seria muito difícil corresponder a expectativa do público e a nossa, da gente que fez. Eu tive medo, mas já transformei", afirmou Adriana. Em tom descontraído, Murilo complementou: "Agora não é medo, é pânico. Porque agora vamos fazer." "Agora é coragem de se jogar", disse a atriz.

O ator também detalhou os receios que sentiu em relação ao projeto. "Quando conversei com a Adriana no começo, [falei que] 'Avenida Brasil' ocupa um espaço tão grande e tão carinhoso na cabeça das pessoas, que se a gente voltar e não vingar, parece que estaremos manchando um pouco o que a gente fez. Então, esse era o nosso medo, da gente [não] apresentar ao público uma coisa tão boa quanto a gente tinha feito", relatou o artista.

hoje vamos saber TUDO sobre as expectativas da Adriana Esteves e Murilo Benício sobre #AvenidaBrasil2 #ConversaComBial pic.twitter.com/d4Bfv4HhQz — TV Globo (@tvglobo) September 23, 2026 Em outro momento, o apresentador Pedro Bial perguntou para a atriz: "Como você imagina a Carminha 15 anos depois?". "Não estou conseguindo imaginar. Na sinceridade, não estou. Mais uma vez eu vou acreditar no texto do João [Emanuel Carneiro], nessa equipe maravilhosa que fez a novela antes e que felizmente estará nessa também, no elenco deslumbrante que é um presente para mim estar novamente com eles. Então, é me jogar. Literalmente com a cara e com a coragem. Com a cara de 14 anos depois, porque tem questões assim", falou Adriana. Em outro momento, o apresentador Pedro Bial perguntou para a atriz: "Como você imagina a Carminha 15 anos depois?". "Não estou conseguindo imaginar. Na sinceridade, não estou. Mais uma vez eu vou acreditar no texto do João [Emanuel Carneiro], nessa equipe maravilhosa que fez a novela antes e que felizmente estará nessa também, no elenco deslumbrante que é um presente para mim estar novamente com eles. Então, é me jogar. Literalmente com a cara e com a coragem. Com a cara de 14 anos depois, porque tem questões assim", falou Adriana.

e vocês, como imaginam a Carminha do novo testamento? TÔ ANSIOSA #ConversaComBial #AvenidaBrasil pic.twitter.com/D7vAqLlq1L — TV Globo (@tvglobo) September 23, 2026

Intérprete do jogador de futebol, Murilo imagina o personagem com sequelas após mais de uma década. "Ontem eu estava vestindo o figurino aí a Marie, que faz a nossa caracterização, falou: 'Mas tem uma cena que ele está correndo. Falei: 'O Tufão não corre, gente' [risos]. Essa cena não vai ter. Ele vai correr um pouco e já vai doer aqui, já vai andar um pouco. Vamos mudar isso", disse o ator, arrancando risadas do apresentador e da plateia.



O artista também revelou qual foi a sua inspiração para a construção do personagem. "Desde a primeira [novela] eu tinha muito o Zeca Pagodinho na cabeça. Tufão é aquele cara que venceu na vida e quer conforto. Não sai do Divino, fez lá a realeza dele". Bial, então, comparou o personagem com o sambista, que mesmo com o sucesso, não deixa as raízes em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. "[Zeca] não sai de Xerém."

'Avenida Brasil 2'

"Avenida Brasil 2" será a próxima novela das 21h da emissora, com o início das gravações ainda no segundo semestre deste ano. A sequência vai substituir "Quem Ama Cuida" a partir de janeiro de 2027. "Avenida Brasil 2" seguirá a história após 14 anos desde os acontecimentos que transformaram as vidas dos personagens. O momento marca o retorno de Carminha, afastada do convívio com a família, depois de cumprir sua pena na prisão. A volta da vilã será o ponto de início da nova narrativa.

Além de Adriana e Murilo, Débora Falabella (Nina), Leleco (Marcos Caruso), Muricy (Eliane Giardini), Jorginho (Cauã Reymond), Ivana (Leticia Isnard), Adauto (Juliano Cazarré) e Ágata (Karol Lannes) também voltam para a produção. Já os nomes que entram para o elenco nesta nova etapa, são Karine Teles, Drico Alves, Jéssica Ellen, Ravel Andrade, Roberto Bomfim, Thalita Carauta, Thiago Rodrigues, Thomás Aquino e Cris Vianna.