Ana Bruna e Renê formam o primeiro casal da temporada - Reprodução de vídeo

Ana Bruna e Renê formam o primeiro casal da temporada Reprodução de vídeo

Publicado 19/09/2026 13:23

Com menos de uma semana no ar, o reality show "A Fazenda 18" , da Record, já tem o seu primeiro casal formado. Ana Bruna Ávila e Renê Thristan se beijaram sob o edredom, no quarto da sede, após a festa "Fundo do Mar", que contou com a apresentação de Munhoz e Mariano, neste sábado (19).

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Na escada que leva para área dos animais, os dois conversaram sobre o possível envolvimento. "Minha situação é diferente da sua. Eu acabei de sair de um relacionamento de cinco anos", iniciou a peoa. "Passado fica no passado. Você fica no presente e só faz seu futuro acontecer", disse o ator. "Sabe do que eu tenho medo de verdade? De te machucar", revelou Ana. "Você é ruim desse tanto? Credo", brincou Renê.

Apesar disso, os participantes não saíram do flerte durante a celebração. Já na sede, os dois compartilharam a mesma cama e não resistiram quando as luzes do quarto se apagaram. Na manhã seguinte, Ana Bruna desabafou com Catherine Bascoy sobre o romance. A peoa confessou que o envolvimento foi "mais forte do que ela" e admitiu o receio de que o affair estrague a amizade construída com o ator.

O primeiro casal da temporada está formado! Depois de dias de flerte e aproximação, Ana Bruna e Renê se beijaram depois da festa Fundo do Mar. O que acharam?



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Conheça o casal

Ana Bruna: Cursou arquitetura e administração na Universidade Federal de Santa Catarina, mas não exerceu nenhuma das profissões. A empresária e influenciadora de 30 anos mora em Florianópolis (SC) e fez um perfil nas redes sociais para poder viver o mundo da Ana, do jeito que sua imaginação criou.

Renê Thristan: Conhecido por interpretar o Afonso, em "Carrossel", e João Pedro, em "Chiquititas", o ator e cantor de 29 anos retorna à dramaturgia, neste ano, como protagonista de "Chama-me de Marido", novela vertical do Kwai. Ele é filho do cantor sertanejo Renê, da dupla Renê & Ronaldo, e de Sônia Ferreira.