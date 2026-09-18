Pane elétrica interrompeu transmissão de ’A Fazenda 18’ - Divulgação

Pane elétrica interrompeu transmissão de ’A Fazenda 18’Divulgação

Publicado 18/09/2026 19:19

A interrupção no sinal que transmite "A Fazenda 18" , no RecordPlus, deixou os fãs do programa revoltados na tarde desta sexta-feira (18). O perfil oficial do reality show explicou que uma pane elétrica causou a queda de energia na região em que fica localizada a sede da atração.

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"Devido a uma pane elétrica na região de Itapecerica da Serra (SP), a transmissão de 'A Fazenda' no RecordPlus foi interrompida. Em breve os sinais serão retomados", esclareceu.

A situação virou motivo de críticas dos usuários do X, antigo Twitter. "Pelo menos deram uma satisfação. Normalmente o Carelli não se preocupa nem com isso", disparou um perfil. "Por essas e outras que 'A Fazenda' sempre será apenas um tira gosto, um esquenta pro 'BBB'... Só pra gente passar o tempo mesmo", comentou outro. "Pra ficar ruim tem que melhorar muito", disse um terceiro.

Fogo no feno



Na quinta-feira (17), Adriane Galisteu anunciou o resultado da votação do público sobre a permanência dos "visitantes" no reality show. A opção para todos eles entrarem no elenco recebeu 52,79% dos votos. Com isso, Ana Bruna, Giovanna Gold, Igor Monteiro e Renê Thristan estão oficialmente na disputa pelo prêmio de R$ 2,5 milhões.

Além disso, oito participantes sorteados participaram de uma prova de sorte valendo imunidades. "Nosso peão entra no bocão [do jacaré] e escolhe quais dentes ele vai arrancar de lá. Detalhe: é um dente de cada vez. A cada duelo, só um dente faz a boca fechar. Bocão fechou, perdeu", detalhou a apresentadora.

Os duelos foram formados por Rikardo Negro contra Ariela Carasso, Jônatas Faro enfrentou Darlin Ferrattry, Tina Calamba encarou Daniel Erthal, e Eduarda Braum disputou a imunidade com Murilo Dias. Levaram a melhor Rikardo, Jonatas, Tina e Eduarda, que não poderão receber votos na primeira formação de roça da temporada.

Confira a dinâmica

Fran Almeida, fazendeira da semana, vai indicar um participante direto para a berlinda. O mais votado da casa ocupará o segundo banco da roça e puxará um peão da baia, que iniciará a dinâmica do Resta Um. Além disso, o vencedor da Prova de Fogo e dono do lampião poderá interferir no jogo com os poderes das chamas.