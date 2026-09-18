Nova temporada de MasterChef Profissionais será comandada por Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick JacquinReprodução / Instagram
Band anuncia participantes da 6ª temporada de 'MasterChef Profissionais'
Ex-competidores retornam na próxima edição do reality, que estreia em 6 de outubro; nove nomes foram revelados, nesta sexta (18)
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Eliana visita Taís Araujo no 'Em Família' neste domingo
Marido e tio da atriz, respectivamente, o ator Lázaro Ramos e Silvinho também participam do encontro no programa da TV Globo
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Baseada no romance homônimo de Jane Austen, produção da Netflix tem previsão de lançamento para o dia 3 de dezembro
Sandy comenta decisão de não expor o filho: 'Liberdade de escolha'
Apesar de ter recebido diversas críticas, cantora revela que não se arrepende da escolha; ela diz que Theo consegue ter uma vida comum
João Fontenele conquista o público como Sebastião em novela da TV Globo
No ar em 'A Nobreza do Amor', o ator cearense celebra o sucesso do vereador fofoqueiro e revela surpresa com torcida por casal de vilões
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