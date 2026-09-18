Nova temporada de MasterChef Profissionais será comandada por Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin - Reprodução / Instagram

Nova temporada de MasterChef Profissionais será comandada por Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick JacquinReprodução / Instagram

Publicado 18/09/2026 14:58

A Band anunciou, nesta sexta-feira (18), os nove primeiros participantes da nova temporada do "MasterChef Profissionais", que estreia no dia 6 de outubro, às 22h30. Ex-competidores retornam na próxima edição do reality culinário, comandado por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, para uma segunda chance. Confira a lista!

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Marcelo Verde: O chef de operações paulistano foi vice-campeão da 1ª temporada de "MasterChef Profissionais". Ele marcou o programa pela rivalidade com a grande vencedora da edição, Dayse Paparotto e, dessa vez, pode ter uma reviravolta no reality.



Irina Cordeiro: A proprietária do Cuscuz da Irina e Irina Beira de Praia volta ao MasterChef após conseguir o terceiro lugar na competição em 2017. A potiguar marcou a segunda temporada da edição com profissionais.



Lubyanka Baltar: Participante da mesma temporada de Irina, a paraibana hoje é chef executiva do Esperanto Boteco e embaixadora de uma marca de goma de tapioca. A chef deve trazer pratos ainda mais icônicos para o reality.



Willian Peters: O vice-campeão do reality em 2018 segue como chef de cozinha e tem uma presença marcante nas redes sociais. Willian volta ao programa para tentar o grande prêmio.



Léo Salles: Campeão do "MasterChef Confeitaria", agora ele quer mostrar que entende muito bem de culinária em geral. O chef confeiteiro e consultor de 31 anos se aventura novamente na cozinha mais famosa do Brasil.



Helena Furtado: Participante do programa em 2021, Helena agora volta como profissional para tentar o grande prêmio. Atualmente ela chefia o Pinga Boteco, bar em Barcelona, na Espanha.



Léo Santos: Atual chef confeiteiro e consultor, Léo Santos foi o 5º lugar do "MasterChef Brasil" em 2017. Após a experiência na edição de amadores, o cozinheiro agora tenta mostrar o que aprendeu na edição de profissionais.



Hugo Merchan: O cozinheiro e vice-campeão do MasterChef Brasil 2018 hoje é cozinheiro profissional e está animado em voltar para a cozinha mais famosa do Brasil.



Fernanda Oliveira: A vice-campeã do MasterChef Brasil em 2022 e, atualmente, é chef do Pepita PF. A mineira volta ao MasterChef para tentar ganhar o grande prêmio e mostrar os aprendizados conquistados desde 2022.

