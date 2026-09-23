A primeira roça de 'A Fazenda 18' começou com Stephanie, Giovanna, Serginho e Darlin na baia - Reprodução / Record

A primeira roça de 'A Fazenda 18' começou com Stephanie, Giovanna, Serginho e Darlin na baiaReprodução / Record

Publicado 23/09/2026 10:02 | Atualizado 23/09/2026 10:09

A primeira roça de "A Fazenda 18 ", da Record, começou a ser formada com Stephanie, Giovanna, Serginho e Darlin na berlinda. À exceção de Giovanna, vetada da Prova do Fazendeiro, os outros três ainda podem escapar da disputa pela permanência no reality.

Giovanna diz que estava preparada para o banco e puxou Serginho para Roça #RoçaAFazenda pic.twitter.com/bqfPorUcil — A Fazenda (@afazendarecord) September 23, 2026



A formação começou com a indicação de Fran, que mandou Stephanie diretamente para a roça. Ao justificar a escolha, ela criticou a participação da adversária no jogo. "Essa semana foi muito intensa, muitas emoções, muito trabalho. O meu voto é uma pessoa que não agregou em nada na casa."



"Preguiçosa, sem enredo, sem jogo. Tá com muita saudade da mãe dela, torço para que ela vá para casa", completou Fran.



Stephanie rebateu a indicação e afirmou que já esperava ser escolhida por conta da relação entre as duas. "Eu já sabia que ia vir essa indicação, porque a gente não se dá bem, a gente não tem essa conexão. Tentei mudar a indicação, é jogo, tentei, mas não consegui e é isso. Bora", respondeu. A formação começou com a indicação de Fran, que mandou Stephanie diretamente para a roça. Ao justificar a escolha, ela criticou a participação da adversária no jogo. "Essa semana foi muito intensa, muitas emoções, muito trabalho. O meu voto é uma pessoa que não agregou em nada na casa.""Preguiçosa, sem enredo, sem jogo. Tá com muita saudade da mãe dela, torço para que ela vá para casa", completou Fran.Stephanie rebateu a indicação e afirmou que já esperava ser escolhida por conta da relação entre as duas. "Eu já sabia que ia vir essa indicação, porque a gente não se dá bem, a gente não tem essa conexão. Tentei mudar a indicação, é jogo, tentei, mas não consegui e é isso. Bora", respondeu.