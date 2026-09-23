A primeira roça de 'A Fazenda 18' começou com Stephanie, Giovanna, Serginho e Darlin na baiaReprodução / Record
Giovanna diz que estava preparada para o banco e puxou Serginho para Roça #RoçaAFazenda pic.twitter.com/bqfPorUcil— A Fazenda (@afazendarecord) September 23, 2026
A formação começou com a indicação de Fran, que mandou Stephanie diretamente para a roça. Ao justificar a escolha, ela criticou a participação da adversária no jogo. "Essa semana foi muito intensa, muitas emoções, muito trabalho. O meu voto é uma pessoa que não agregou em nada na casa."
"Preguiçosa, sem enredo, sem jogo. Tá com muita saudade da mãe dela, torço para que ela vá para casa", completou Fran.
Stephanie rebateu a indicação e afirmou que já esperava ser escolhida por conta da relação entre as duas. "Eu já sabia que ia vir essa indicação, porque a gente não se dá bem, a gente não tem essa conexão. Tentei mudar a indicação, é jogo, tentei, mas não consegui e é isso. Bora", respondeu.
Na votação da casa, Giovanna e Darlin terminaram empatadas, segundo o resultado apresentado. Coube a Fran decidir quem ocuparia a vaga, e ela escolheu Giovanna. Ao explicar o desempate, a fazendeira afirmou: "Eu tive muita troca com Darlin".
Puxada da Baia
Já na roça, Giovanna teve direito à tradicional puxada da Baia e escolheu Serginho para ocupar o terceiro banco. Ele afirmou entender a decisão, já que havia votado na peoa durante a formação.
A última vaga foi definida no Resta Um. Darlin acabou sobrando na dinâmica e completou o grupo de quatro participantes na berlinda.
Além de ocupar o quarto banco, Darlin ganhou o direito de vetar um dos adversários da Prova do Fazendeiro e escolheu Giovanna. Com isso, ela não terá a oportunidade de disputar o chapéu e já permanece na roça.
Stephanie, Serginho e Darlin, por outro lado, seguem com a chance de escapar da votação popular do público. Um deles conquistará o posto de fazendeiro na prova, enquanto os outros dois se juntarão a Giovanna na disputa pela permanência no programa.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa