Thaíde venceu a primeira Prova de Fogo de 'A Fazenda 18', da Record - Reprodução / Instagram

Thaíde venceu a primeira Prova de Fogo de 'A Fazenda 18', da RecordReprodução / Instagram

Publicado 21/09/2026 07:39

Thaíde foi o grande vencedor da primeira 'Prova de Fogo' de "A Fazenda 18", da Record , neste domingo (20). O rapper também se envolveu em uma discussão com Darlin Ferrattry. Ele conquistou o 'Lampião do Poder', que será usado na roça inédita da edição, que acontece nesta terça-feira (22).

Thaíde deu o nome na arena, venceu a #ProvaDeFogo e leva o cobiçado Lampião do Poder! pic.twitter.com/oNGs2ruXJb — A Fazenda (@afazendarecord) September 21, 2026

Com temática de 'circo', a disputa ocorreu em trios em uma corrida contra o tempo que exigiu agilidade e precisão. Os peões tiraram as bolinhas na urna e os sorteados como representantes de cada grupo foram: Serginho, Thaíde e Ana Bruna.

O intérprete do personagem Cabeção em "Malhação", da TV Globo, escolheu Gabriel Torres e Alfredo Amaral, enquanto o rapper ficou com Murilo Dias e Jonatas Faro. Já a modelo optou por Rikardo Negro e Renê Thristan para completar sua equipe.



Enquanto um peão abastecia a catapulta, o outro a acionava. Já o terceiro, vestido de 'Galinho Circense', precisava capturar as bolas. O trio com mais bolinhas capturadas vencia a disputa.

Com agilidade nos lançamentos e uma boa precisão, o trio de Thaíde foi o que mais capturou bolinhas em 2 minutos e 30 segundos. Foram 16 bolas, contra 13 do trio do Serginho, enquanto Ana Bruna e seus aliados encerraram com apenas nove.

Para a formação da Baia, os perdedores da prova precisaram escolher um peão para levar. A influenciadora digital optou por Daniel Erthal, enquanto o ator levou Igor Monteiro. A apresentadora Adriane Galisteu revelou que Thaíde terá o 'Poder da Chama Vermelha' durante a primeira formação da Roça da temporada: o voto do dono do pergaminho terá peso quatro.