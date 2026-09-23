Daniel Rangel integra o elenco de A Nobreza do Amor - Isabella Manhães / Divulgação

Daniel Rangel integra o elenco de A Nobreza do AmorIsabella Manhães / Divulgação

Publicado 23/09/2026 05:00

Natural de Campos dos Goytacazes, Daniel Rangel se destaca em "A Nobreza do Amor", da TV Globo, como Manoel. O personagem iniciou a trama como um "playboyzinho de época" influenciado pelo comportamento machista e controlador do pai, o delegado Fortunato (César Ferrario). Entretanto, a história do rapaz ganhou novos contornos no folhetim após ver a mãe, Maria Helena (Quitéria Kelly), se libertar de um casamento tóxico e ao assumir seus verdadeiros sentimentos.

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Com o fim do relacionamento com Ana Maria (Julia Lemos), a vida amorosa de Manoel terá novos desdobramentos. Ele começará a demonstrar interesse por Rosa (Isadora Gondim) nesta reta final da história escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Júnior.

Daniel celebra as constantes reviravoltas do papel. "O Manoel chega em um momento muito especial da minha carreira, em que tenho tido a oportunidade de experimentar personagens muito diferentes entre si. Isso, para mim, é uma das coisas mais bonitas de ser ator: poder me transformar, sair da minha própria realidade e conhecer universos completamente diferentes. E o Manoel tem justamente essa riqueza, porque ele vai revelando novas camadas ao longo da história, o que torna o processo muito estimulante", comenta.

Quem acompanha as redes sociais, nota o entrosamento do elenco por meio dos vídeos publicados. Para Daniel, essa leveza nos bastidores é o segredo para a verdade vista na tela. "Faz toda a diferença. Novela é uma convivência muito intensa, então quando existe carinho e amizade entre o elenco, isso naturalmente transborda para a tela. A gente se sente mais livre para experimentar e criar junto", avalia.

"Também tem sido muito especial reencontrar pessoas com quem já trabalhei e construir novas amizades. Acho que essa leveza dos bastidores ajuda a criar uma confiança enorme entre os atores, e o público acaba percebendo essa verdade nas relações dos personagens", complementa.

Antes de brilhar no folhetim das 18h, Daniel estrelou a novela vertical "Tudo Por Uma Segunda Chance", do Globoplay. "Foi uma experiência muito marcante... Como ator, é muito estimulante participar de um projeto que desafia formatos e conversa diretamente com uma geração que consome histórias de outra maneira. Aprendi que o mais importante não é o formato, mas a força da narrativa. Seja na televisão tradicional, no streaming ou no celular, o público continua buscando personagens que emocionem e histórias que façam sentido. Acho que essa experiência ampliou muito meu olhar sobre a profissão", analisa.

Além do trabalho na TV aberta e do streaming, o ator celebra as conquistas no cinema. Ele integra o elenco do longa "Pele de Rinoceronte", lançado no Festival de Gramado. "Foi muito lindo ver 'Pele de Rinoceronte' ganhando vida ali, sendo apresentado ao público e fazendo parte de um festival com a importância de Gramado. É um filme que foi feito com muito carinho e dedicação, então poder estar presente nesse momento, dividir a experiência com a equipe e ver a reação das pessoas foi incrível. Acho que são experiências como essa que fazem a gente lembrar por que escolheu essa profissão."

Ele, por fim, reflete sobre a boa fase artística. "Acho que o público vai conhecer um Daniel cada vez mais inquieto. Tenho buscado personagens que me desafiem e que mostrem diferentes lados do meu trabalho. Gosto muito da ideia de surpreender o público e provar minha versatilidade a cada projeto. Ainda sonho em fazer personagens mais sombrios, thrillers psicológicos e histórias que exijam uma transformação muito grande. Quero continuar sendo reconhecido justamente por não repetir a mesma fórmula."