Noemia Oliveira interpreta Iara em ’Por Você’ - Fabio Rocha / TVGlobo

Noemia Oliveira interpreta Iara em ’Por Você’Fabio Rocha / TVGlobo

Publicado 24/09/2026 05:00

Conhecida do público pelos trabalhos no humor, Noemia Oliveira explora um lado mais dramático ao interpretar Iara na novela "Por Você" , que ocupa a faixa das 19h da TV Globo. No folhetim de Dino Cantelli e Juliana Peres, a atriz vive uma feirante batalhadora, que nem imagina que o marido, Juarez (Milhem Cortaz), é o verdadeiro responsável pela morte de sua melhor amiga, Juli (Lucy Ramos).

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A artista considera a personagem "um presente". "Quando o diretor André Câmara me fez o convite, fiquei extremamente emocionada. Iara é a personagem mais complexa que já fiz no audiovisual e chegou em um momento muito especial da minha trajetória. A gente sabe que algumas oportunidades mudam vidas. Sinto que Iara já está mudando o rumo da minha trajetória artística", afirma.

Na trama, Iara é uma feirante batalhadora e querida pelos moradores da Vila Maravilha. Para dar vida à personagem, Noemia se inspirou na própria família. "Minha mãe é, sem dúvida, uma das mulheres mais admiráveis que conheço. Ela é amorosa, generosa, batalhadora… às vezes até mais do que eu gostaria, porque acho que a vida não pode ser feita só de luta! Tem muito da minha mãe na Iara", diz Noemia.

A atriz também buscou referências nas ruas. "Na feira, naquelas pessoas que observo, na energia, nos encontros, nos diálogos, na força e na alegria que existem naquele espaço. A vida da Iara é atravessada pela tragédia da morte da amiga (e tudo que isso envolve), mas, ainda assim, é uma mulher solar. Acho bonito isso nela: a vida pode até endurecê-la, mas não consegue apagar a luz que ela tem", destaca.



Assim como a feirante, Noemia conta que é muito cuidadosa com a família e com os amigos. "Acho que temos isso em comum: essa vontade de cuidar, de estar por perto, de olhar para quem a gente ama. Mas também sinto que ela já viveu mais do que eu. Ela tem uma experiência de vida que talvez eu ainda não tenha. É como se ela carregasse outras histórias no corpo, sabe? Então, embora eu me reconheça muito nela, também sinto que estou conhecendo uma mulher que sabe coisas que eu ainda estou aprendendo."

Recentemente, o público acompanhou o baque de Iara ao expulsar o marido, Juarez (Milhem Cortaz), de casa após descobrir mercadorias contrabandeadas em um fundo falso. Embora esteja previsto que o casal se reconcilie nos próximos capítulos, outro segredo pode trazer reviravoltas para a vida dos dois: a verdade sobre a morte de Juli. O pai de Dalila Cristina (Lívia Silva) foi o responsável pelo acidente que tirou a vida da melhor amiga de Bela (Sheron Menezzes).

"Juarez está se atrapalhando cada vez mais com esse segredo. E segredo, quando começa a crescer, vira uma bola de neve. Por isso, acho que talvez ele nunca conte. Segundo as vozes da minha cabeça (risos), a Iara vai descobrir ou alguém vai acabar contando. Não acho que Juarez tenha coragem de olhar para ela e dizer que matou a Juli. E o mais interessante é justamente acompanhar até onde ele consegue sustentar esse segredo", analisa Noemia.



Questionada se a feirante seria capaz de perdoar Juarez quando a verdade vier à tona, a atriz opina: "Iara colocou o marido para fora de casa por causa dos celulares que encontrou e ficou extremamente magoada porque se sentiu (e foi) traída. Partindo disso, eu diria que ela não perdoa. Mas existe o amor, né? E o amor faz a gente fazer coisas inimagináveis. Às vezes, até aquilo que a gente jurou que nunca faria."

Relação com a filha

Mãe de Dalila, Iara enfrenta dificuldades para aceitar o desejo da jovem de se tornar influenciadora digital. "Essa é uma das muitas questões da sociedade contemporânea que a novela consegue trazer para dentro da história. Esse choque geracional é real e legítimo. Faz pouquíssimo tempo que algumas pessoas começaram a transformar a internet em profissão e, em alguns casos, até em uma fonte de riqueza. Algumas mudaram completamente de vida, mas a verdade é que a maioria das pessoas que tenta esse caminho precisa desistir muito rapidamente do sonho de fazer sucesso na internet."

Noemia, que também é mãe na vida real, defende a preocupação da personagem. "Ela está vendo a filha escolher um caminho que considera instável e, de certa maneira, imprevisível. Acho que Iara deseja para a filha uma vida em que o plantio e a colheita sejam mais seguros. É uma mãe tentando proteger a filha daquilo que ela própria conhece: as incertezas da vida."



Amizade com Bela

A amizade entre Iara e Bela comove o público, já que as duas compartilham suas dores e felicidades. Noemia, então, conta que conhece Sheron há anos e que elas têm se conectado ainda mais devido a este trabalho. "Sou muito amiga do Drayson, que é irmão da Sheron, e ela é amiga da minha prima, Juliana Alves. Então, de alguma maneira, a gente já estava conectada há bastante tempo, embora não fôssemos próximas. Conheço a Sheron há muitos anos e admiro profundamente o talento e a trajetória dela", diz.

"Tenho aprendido muito com ela nesse processo. E acho curioso e bonito que, enquanto Bela e Iara contam sua história de amizade e cumplicidade na trama, nós duas também estamos nos conhecendo e nos aproximando na vida. Temos nos divertido muito juntas ultimamente! É uma delícia quando a ficção acaba criando encontros que a vida não tinha previsto", conclui.