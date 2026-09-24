’Roque Santeiro’ chega à TV Globo no dia 5 de outubro - Reprodução

’Roque Santeiro’ chega à TV Globo no dia 5 de outubro Reprodução

Publicado 24/09/2026 08:20

A TV Globo anunciou que a novela "Roque Santeiro" vai substituir "Além do Tempo" a partir do dia 5 de outubro na faixa "Edição Especial" das tardes da emissora. Um dos maiores fenômenos da história da teledramaturgia brasileira, a trama de Dias Gomes com coautoria de Aguinaldo Silva retorna ao ar 40 anos após a exibição original.

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Ambientada na fictícia Asa Branca, a história gira em torno de Roque Santeiro (José Wilker), artesão de santos que teria morrido ao defender a cidade do temido bandido Navalhada. Transformado em santo pelos moradores, ele passa a ser venerado como responsável por milagres e curas. A fama do herói movimenta a economia local, atrai romeiros e fortalece interesses políticos, religiosos e comerciais que passam a depender diretamente da manutenção da lenda.

Tudo muda quando Roque aparece vivo dezessete anos depois de ter sido dado como morto. O retorno ameaça desmontar uma estrutura de poder construída em torno do mito do santo, colocando em xeque figuras influentes da cidade, como o poderoso fazendeiro Sinhozinho Malta (Lima Duarte), o padre Hipólito (Paulo Gracindo), o prefeito Florindo Abelha (Ary Fontoura) e o comerciante Zé das Medalhas (Armando Bógus), que lucra com a venda de objetos ligados à devoção do suposto mártir.

No centro da narrativa está Viúva Porcina (Regina Duarte), personagem que se tornou um dos maiores ícones da televisão. Apresentada como viúva do herói, embora jamais tenham se casado, ela alimentou a lenda ao longo dos anos. A chegada de Santeiro dá origem a um triângulo amoroso envolvendo Sinhozinho Malta. Já Mocinha (Lucinha Lins), a verdadeira noiva de Roque, reencontra a esperança ao descobrir que o homem que esperou durante tantos anos está vivo.

Curiosidades

"Roque Santeiro" também marcou a estreia de nomes como Claudia Raia, Patrícia Pillar e Maurício Mattar na TV Globo. A grandiosa cidade cenográfica de Asa Branca, construída em Guaratiba, na Zona Oeste, entrou para a história como uma das mais emblemáticas já produzidas pela emissora.

A novela teve uma primeira versão proibida pela censura em 1975, poucos dias antes de sua estreia. Dez anos depois, finalmente chegou às telas e se transformou em um dos maiores sucessos da história da TV Globo. Foi reexibida na TV Globo na "Sessão Aventura", em 1991; no "Vale a Pena Ver de Novo", em 2000; no canal Viva, em 2011 e 2024; e está disponível no Globoplay desde 2021.