Vanessa Giácomo e Giuseppe Dioguardi se separamReprodução do Instagram
Vanessa Giácomo e Giuseppe Dioguardi anunciam fim do casamento
Os dois estavam juntos há 12 anos; casal informa que está conduzindo este momento 'de forma tranquila, madura e cuidadosa'
Bruna Marquezine beija Shawn Mendes em clique romântico em Milão
Casal apareceu junto em desfile da Gucci nesta sexta-feira (25), na Itália, após assumir relacionamento em agosto
Jornalista chama Gil do Vigor de 'falso acadêmico', e ele rebate
Álvaro Pereira Jr. ironizou trabalhos do economista, que respondeu às críticas e defendeu sua trajetória acadêmica
Simone Mendes mostra nariz após rinomodelação: 'Confiar no processo'
Cantora apareceu sem curativos e exibiu o resultado do procedimento feito para levantar a ponta do nariz
Bruna Biancardi compartilha ensaio na reta final da gestação
Influenciadora espera a terceira filha do relacionamento com Neymar Jr
Viúva de Rick Sollo explica decisão de realizar velório restrito
Geralda Helena se manifestou sobre cerimônia privada de enterro do cantor, que aconteceu nesta última quinta-feira (24)
Giovanna Gold e Darlin Ferrattry voltam a discutir em 'A Fazenda'
Atriz comemorou imunidade com provocação e foi confrontada pela mãe de Lexa