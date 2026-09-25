Vanessa Giácomo e Giuseppe Dioguardi se separam - Reprodução do Instagram

Vanessa Giácomo e Giuseppe Dioguardi se separamReprodução do Instagram

Publicado 25/09/2026 08:32

DIA, na manhã desta sexta-feira (25), por meio da assessoria de imprensa, que o término do casamento ocorreu de maneira 'madura e cuidadosa'. Os dois são pais de Maria, de 11 anos. Vanessa Giácomo e Giuseppe Dioguardi colocaram um ponto final na relação após 12 anos. O casal informou, em nota enviada ao, na manhã desta sexta-feira (25), por meio da assessoria de imprensa, que o término do casamento ocorreu de maneira 'madura e cuidadosa'. Os dois são pais de Maria, de 11 anos.

fotogaleria

"Depois de muitos anos de uma relação feliz, de muito amor, respeito e parceria, decidimos seguir caminhos diferentes como casal. Vivemos uma história bonita, que deu certo e que nos deixa o nosso maior presente: a Maria. É por ela, e por todo o carinho e respeito que construímos ao longo desses anos, que estamos conduzindo esse momento de forma tranquila, madura e cuidadosa.", diz a nota.

"Seguimos unidos como família, preservando o que sempre foi mais importante para nós: o amor, o respeito e o bem-estar dos nossos filhos. Este é um momento íntimo e esperamos poder atravessá-lo com a mesma discrição com que sempre conduzimos a nossa vida pessoal", conclui.

Além de Maria, Vanessa é mãe de Raul, de 18 anos, e Moisés, de 16, frutos do antigo casamento com o ator Daniel de Oliveira.

Viagem

Em meio à separação, Vanessa curte uns dias de descanso em Milão, na Itália . Nesta quinta-feira (24), Beatriz Reis teve um encontro inesperado com a atriz. "Já encontrei uma ‘danada’. Eu já era fã, assistindo às novelas e agora vendo pessoalmente... Eu amo", disse a ex-BBB antes de receber um abraço da artista. "Aí, Bia! Nos encontramos", comentou Vanessa.

Bia, então, propôs que as duas saíssem juntas para conhecer Milão a pé, e Vanessa aceitou o convite. "Está combinadíssimo. No café da manhã já", respondeu a atriz. Depois do encontro, a ex-BBB elogiou Vanessa. "Eu amo. Ela é muito simples. Vai ser uma loucura essa ‘bateção’ de perna."