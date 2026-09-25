Catherine Zeta-Jones e Michael DouglasReprodução/Instagram
A artistas celebrou 57 anos de vida, em comemoração, o marido publicou uma foto ao lado da companheira, e compartilhou paragrafo de livro de memórias “One Helluva Ride”, relembrando o momento em que se apaixonou por ela nos bastidores do filme “A Máscara do Zorro” (1998).
"Nunca me tinha apaixonado na tela de um filme antes. Até ver a Catherine. Ela era mágica, de uma forma que ia além da beleza. E eu tinha a certeza, por mais que alguma vez tivesse sido sobre alguma coisa, que ela era a tal. É o tipo de momento que só aparece uma vez na vida, se tiveres sorte. A única vez que soube, sem qualquer dúvida na tua mente, que estava destinado a ficar com alguém”, escreveu.
Ele, ainda, parabenizou a parceira, “Feliz aniversário Catherine! Te amo sempre e para sempre!".
Zeta-Jones também homenageou o marido, que completou 82 anos, em publicação nas redes sociais. Ela mostrou registro em momento romântico ao lado dele, trocando beijo em uma praia paradisíaca, e em legenda celebrou data especial: "Feliz aniversário, querido! Um beijo de aniversário para o meu marido Michael. Compartilhar este dia especial com você é tão especial quanto o dia em si. Te amo", disse.
Entre os comentários, internautas felicitaram o casal. Uma fã afirmou, “Feliz aniversário para vocês dois, que são lendas atemporais, cujo talento, amor e magia tem inspirado gerações. Que a história de vocês seja sempre replete de momentos bonitos, de felicidade sem fim, e amor eterno”. Já outra, desejou plenitude à Catherine e Michael, “Parabéns para o melhor casal em Hollywood. Desejo a ambos vocês um dia de alegria, risadas e momentos carinhosos para celebrarem juntos o dia especial”.
O casal mantém um relacionamento desde 1998, quando se conheceram durante o Festival de Cinema de Deauville, na França. No ano seguinte, o ator pediu a mão dela em casamento na véspera de Ano Novo. Eles, então, oficializaram a união em uma cerimônia no Hotel Plaza, em Nova York, no ano 2000.
Eles estão juntos faz 26 anos, e são pais de Carys, de 23, e Dylan Douglas, de 26. Michael Douglas também é pai de Cameron Douglas, de 47, fruto de um relacionamento anterior.
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