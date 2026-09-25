Simone Mendes mostra nariz após procedimento: 'Confiar no processo'Reprodução Instagram
A artista revelou o procedimento em 17 de setembro, depois que a nova aparência despertou especulações sobre uma possível rinoplastia. Na ocasião, Simone negou que tivesse feito uma cirurgia plástica e explicou que havia apenas ajustado a ponta do nariz, que a incomodava por ficar caída.
“Olha, confia no processo, ainda vai cair em 15 dias. Eu amarrei com os fios, não é rinoplastia, não é cirurgia. Só para a ponta que estava caída”, afirmou.
Simone também explicou que o aspecto mais levantado era temporário e fazia parte da recuperação. “Está muito inchado ainda, calma. Vamos confiar no processo? Depois dá a nota”, disse.
O procedimento foi realizado com fios de sustentação pela dentista Cindy Alves, especialista em Harmonização Orofacial (HOF). A profissional explicou que a ponta do nariz de Simone se projetava para baixo quando ela sorria. Como a cantora não queria passar por uma cirurgia, a alternativa escolhida foi a técnica com fio suspensório.
“O nariz dela era muito bonito, mas, quando ela sorria, o que incomodava era que a pontinha vinha para baixo. Ela não queria se submeter a uma cirurgia. Então, a gente optou por levantar essa pontinha com o fio suspensório”, detalhou Cindy.
A especialista também explicou que o resultado muda durante as primeiras semanas. Segundo ela, entre 15 e 30 dias, o nariz pode ficar mais levantado e curvado até que a região se acomode.
“Óbvio que ele [o nariz] ainda está muito mais empinado do que a gente quer. Ele vai ceder mais. Aguardem. Quando ele finalizar completamente, 30 dias, a gente posta o antes e depois direitinho para vocês”, afirmou.
Sucesso na carreira solo
Simone está em carreira solo desde 2023, quando encerrou a dupla com a irmã, Simaria. Desde então, a cantora segue com projetos próprios e acumula reconhecimentos na música sertaneja.
Em 2026, ela recebeu a segunda indicação ao Grammy Latino desde a separação da dupla. Simone concorre na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com “Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)”.
A primeira indicação na categoria veio em 2024, com o projeto “Cintilante (Ao Vivo)”. Ao falar sobre a nova nomeação, Simone celebrou a presença do trabalho entre os concorrentes.
“‘Cantando Sua História 2’ está concorrendo ao Melhor Álbum de Música Sertaneja no Grammy Latino 2026! Que honra! Que orgulho! Que felicidade!”, escreveu.
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