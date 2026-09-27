Pipo Marques pediu Mari Gonzalez em casamento e o casal ficou noivo durante viagem para a África - REprodução / Instagram

Pipo Marques pediu Mari Gonzalez em casamento e o casal ficou noivo durante viagem para a ÁfricaREprodução / Instagram

Publicado 27/09/2026 08:56

Mari Gonzalez e Pipo Marques, ambos de 32 anos, estão noivos. A influenciadora anunciou o pedido de casamento neste sábado (26), durante uma viagem do casal pelo Quênia, na África, e compartilhou registros do momento ao nascer do sol.







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"O nascer do sol mais especial das nossas vidas!", escreveu Mari. Na declaração, ela relembrou que a relação dos dois começou anos antes do atual namoro. "Nossa história começou lá atrás e nos reencontramos depois de tanto tempo, realmente era para ser! Sim, eu aceito viver essa vida com você e escrever os próximos capítulos da nossa história! Te amo!", completou.



Nas imagens, Pipo aparece ajoelhado diante de Mari em meio à paisagem da savana. A história dos dois começou ainda na adolescência, quando viveram um breve romance em Salvador. Anos depois, voltaram a se aproximar e assumiram publicamente o namoro em 2024. "O nascer do sol mais especial das nossas vidas!", escreveu Mari. Na declaração, ela relembrou que a relação dos dois começou anos antes do atual namoro. "Nossa história começou lá atrás e nos reencontramos depois de tanto tempo, realmente era para ser! Sim, eu aceito viver essa vida com você e escrever os próximos capítulos da nossa história! Te amo!", completou.Nas imagens, Pipo aparece ajoelhado diante de Mari em meio à paisagem da savana. A história dos dois começou ainda na adolescência, quando viveram um breve romance em Salvador. Anos depois, voltaram a se aproximar e assumiram publicamente o namoro em 2024.

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