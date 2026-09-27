Pipo Marques pediu Mari Gonzalez em casamento e o casal ficou noivo durante viagem para a ÁfricaREprodução / Instagram
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"O nascer do sol mais especial das nossas vidas!", escreveu Mari. Na declaração, ela relembrou que a relação dos dois começou anos antes do atual namoro. "Nossa história começou lá atrás e nos reencontramos depois de tanto tempo, realmente era para ser! Sim, eu aceito viver essa vida com você e escrever os próximos capítulos da nossa história! Te amo!", completou.
Nas imagens, Pipo aparece ajoelhado diante de Mari em meio à paisagem da savana. A história dos dois começou ainda na adolescência, quando viveram um breve romance em Salvador. Anos depois, voltaram a se aproximar e assumiram publicamente o namoro em 2024.
Bell Marques, pai de Pipo, comemorou o noivado nos comentários e deixou uma mensagem ao casal. "Pequeno, Papi e Mami estão muito emocionados! Você tem um coração cheio de amor, e ficamos muito felizes por saber que encontrou um coração tão lindo para acolher todo esse amor", escreveu.
O cantor também declarou carinho pela futura nora. "A Mari merece tudo de melhor que você puder oferecer. Então, ofereça, porque ela é uma pessoa maravilhosa e uma nora muito querida por nós", afirmou. "Adoramos vocês! Que Deus abençoe esse amor tão bonito."
Rafa Marques também celebrou a novidade. "Meu coração transborda de felicidade! Bem-vindos a essa fase tão especial na vida de um casal! Estamos muito felizes por vocês", escreveu.
A publicação ainda recebeu mensagens de Clara Maia, Pati Guerra, Gabriela Versiani e Pocah. "Ah, me emocionei aqui! Que lindos. Que Deus abençoe cada vez mais vocês", comentou Pati. Gabriela, por sua vez, comemorou: "Essa fase é boa demais!!! Aproveita tudo! Noivinha".
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa