Zeca Pagodinho com os netos - Reprodução/Instagram

Zeca Pagodinho com os netosReprodução/Instagram

Publicado 26/09/2026 16:37





Ele apareceu em vídeo junto aos parentes preparando os presentes para a festividade. Em legenda da publicação, descreveu animação com o dia: “A família Pagodinho já está em clima de Cosme e Damião! Todos reunidos para preparar os tradicionais saquinhos de doces, que Zeca e a família distribuem há anos, primeiro com os filhos e agora, também com os netos!”.



Os netos do artista também participaram de registro, reunindo e experimentando as guloseimas que serão distribuídas pela família. Na postagem, Zeca celebrou momento com a presença das crianças, "Vai começar a brincadeira desse ano. As crianças aqui, os doces, todo mundo aqui. Muita fé, muita alegria", disse.



Entre os comentários, internautas falaram sobre a iniciativa do pagodeiro. Uma fã afirmou: “Tradição deliciosa de família… juntar todo mundo pra encher saquinho de Cosme. Amo”; enquanto outra elogiou o cantor, “Exemplo de ser humano, artista, pai, marido e avó, sou fã desse cara”. Alguns, ainda, exclamaram: “Viva Cosme e Damião”, “Parabéns” e “Que lindo”. Zeca Pagodinho , de 67 anos, mostrou momento preparando saquinhos com doces para entregar no Dia de Cosme e Damião, celebrado pela Igreja Católica neste sábado, 26, e por religiões de matriz africana no domingo, 27. O cantor tradicionalmente distribui as guloseimas na data, e neste ano contou com a ajuda da família, incluindo dos netos, para organizar os saquinhos.Ele apareceu em vídeo junto aos parentes preparando os presentes para a festividade. Em legenda da publicação, descreveu animação com o dia: “A família Pagodinho já está em clima de Cosme e Damião! Todos reunidos para preparar os tradicionais saquinhos de doces, que Zeca e a família distribuem há anos, primeiro com os filhos e agora, também com os netos!”.Os netos do artista também participaram de registro, reunindo e experimentando as guloseimas que serão distribuídas pela família. Na postagem, Zeca celebrou momento com a presença das crianças, "Vai começar a brincadeira desse ano. As crianças aqui, os doces, todo mundo aqui. Muita fé, muita alegria", disse.Entre os comentários, internautas falaram sobre a iniciativa do pagodeiro. Uma fã afirmou: “Tradição deliciosa de família… juntar todo mundo pra encher saquinho de Cosme. Amo”; enquanto outra elogiou o cantor, “Exemplo de ser humano, artista, pai, marido e avó, sou fã desse cara”. Alguns, ainda, exclamaram: “Viva Cosme e Damião”, “Parabéns” e “Que lindo”.



No ano passado, durante entrega dos doces no dia de Cosme e Damião, ocorreu situação inusitada com o artista. Ele foi confundido com cantor Martinho da Vila, de 88 anos. Uma senhora teria cantado o sucesso "Devagar, Devagarinho”, do sambista ao ver Zeca Pagodinho. Ele, então, reagiu: “Isso é Martinho da Vila!”.



Em publicação, a equipe do cantor contou sobre a confusão, “Como faz todos os anos, hoje foi dia do Zeca distribuir doces para as crianças! E a galera, na emoção do encontro, acaba confundido os sambistas! Martinho da Vila? Não, é o Zeca Pagodinho!”.



Zeca Pagodinho em turnê



No momento, o cantor está em turnê pelo Brasil junto de Alcione, de 78 anos, e de Jorge Aragão, de 77. Intitulada de “O Maior Encontro do Samba”, as apresentações celebram grandes sucessos da carreira dos artistas e tiveram início em junho no Rio de Janeiro. Eles também já tiveram passagem por São Paulo, contando com Martinho da Vila como convidado especial.



Zeca, Jorge Aragão e Alcione retornarão à capital paulista e se apresentar em Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvados entre os meses de outubro e dezembro. Nomes como com Seu Jorge, Diogo Nogueira, Maria Rita, Martinho da Vila, Alexandre Pires, Péricles, e Gilberto Gil irão fazer participações em datas.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna