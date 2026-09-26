Rafael Cardoso, de 40 anos, completou 115 dias de sobriedade neste sábado (26)Reprodução / Instagram
Um dia antes, nesta sexta-feira (25), Rafael havia publicado um vídeo com reflexão sobre consumo de álcool e a perda de controle. "Tem gente querendo ver o sol raiar... mas só vai parar quando a segunda-feira chegar. E enquanto a noite passa, vai embora também o dinheiro, a dignidade, a saúde, os relacionamentos e, principalmente, o controle sobre a própria vida", escreveu.
Na sequência, propôs uma reflexão aos seguidores. "A pergunta não é se vale a pena sair. É se vale a pena continuar perdendo tanto para ter algumas horas de fuga. Talvez hoje seja um bom dia para parar. De verdade. Você consegue parar? SIM ou NÃO?"
Rafael procurou tratamento voluntariamente após uma recaída. Na ocasião, afirmou que convivia havia anos com a dependência química e o alcoolismo e que havia decidido retornar à clínica para continuar o processo de recuperação.
Durante a internação, o artista também publicou uma carta aberta em que reconheceu ter perdido o controle da própria vida. "Está tudo mais claro. A consciência do que eu estava fazendo da minha vida às vezes aperta forte, porém é necessária. Havia perdido o controle da minha vida. Só quem não via era eu mesmo", declarou.
No texto, Rafael disse que passou a compreender a recuperação como um processo contínuo. "Sou um adicto, portador do transtorno por uso de substâncias, que é incurável e mata humilhando (...) Por isso, preciso estar em processo de recuperação contínuo. Hoje tenho esta consciência. Estou aqui recuperando minha saúde mental, física e espiritual. Melhorando a cada dia!", escreveu.
Ao deixar a clínica, o ator também falou publicamente sobre a diferença que passou a enxergar entre apenas permanecer sóbrio e estar efetivamente em recuperação. "Primeira vez na minha vida eu realmente entrei em recuperação. Antes só fiquei sóbrio. Hoje eu estou em recuperação", afirmou em entrevista ao "Domingo Espetacular".
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa