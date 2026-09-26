Rafael Cardoso, de 40 anos, completou 115 dias de sobriedade neste sábado (26) - Reprodução / Instagram

Rafael Cardoso, de 40 anos, completou 115 dias de sobriedade neste sábado (26)Reprodução / Instagram

Publicado 26/09/2026 11:30

Nos Stories, Rafael publicou imagem de leitura e destacou o número "115". Sobre o registro, escreveu: "Siga em frente. Se afaste do que não te faz bem, ouça sua intuição. Converse com os "eu's" dentro de você. Está tudo aí dentro!". O ator também mostrou momentos da rotina de exercícios físicos ao lado de profissionais.

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Um dia antes, nesta sexta-feira (25), Rafael havia publicado um vídeo com reflexão sobre consumo de álcool e a perda de controle. "Tem gente querendo ver o sol raiar... mas só vai parar quando a segunda-feira chegar. E enquanto a noite passa, vai embora também o dinheiro, a dignidade, a saúde, os relacionamentos e, principalmente, o controle sobre a própria vida", escreveu.



Na sequência, propôs uma reflexão aos seguidores. "A pergunta não é se vale a pena sair. É se vale a pena continuar perdendo tanto para ter algumas horas de fuga. Talvez hoje seja um bom dia para parar. De verdade. Você consegue parar? SIM ou NÃO?" Um dia antes, nesta sexta-feira (25), Rafael havia publicado um vídeo com reflexão sobre consumo de álcool e a perda de controle. "Tem gente querendo ver o sol raiar... mas só vai parar quando a segunda-feira chegar. E enquanto a noite passa, vai embora também o dinheiro, a dignidade, a saúde, os relacionamentos e, principalmente, o controle sobre a própria vida", escreveu.Na sequência, propôs uma reflexão aos seguidores. "A pergunta não é se vale a pena sair. É se vale a pena continuar perdendo tanto para ter algumas horas de fuga. Talvez hoje seja um bom dia para parar. De verdade. Você consegue parar? SIM ou NÃO?"