Famosos comentaram decisão de proibir bets no Brasil - Reprodução / Instagram

Famosos comentaram decisão de proibir bets no BrasilReprodução / Instagram

Publicado 26/09/2026 13:06





A proibição foi estabelecida pela Medida Provisória nº 1.394, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sexta-feira (25). O texto veta a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa, incluindo apostas esportivas e jogos online, e entrou em vigor com a publicação. A MP segue em tramitação no Congresso.



Anitta celebrou a decisão e aproveitou para levantar outra pauta. "Enquanto comemoramos o fim das bets, já podemos levantar nossa torcida para seguir a luta pelo fim da escala 6x1?", escreveu nos Stories. Na sequência, questionou: "Seu candidato é a favor da família? Mas a família só pode estar unida 1 (um) dia na semana." Anitta, Luana Piovani, Luisa Mell, Dora Figueiredo, Davi Britto, Rico Melquíades e Pedro Ortega estão entre os famosos que se manifestaram após a proibição das bets no Brasil. Enquanto parte deles comemorou a medida, outros questionaram o fim do mercado regulamentado e defenderam maior fiscalização das plataformas.A proibição foi estabelecida pela Medida Provisória nº 1.394, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sexta-feira (25). O texto veta a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa, incluindo apostas esportivas e jogos online, e entrou em vigor com a publicação. A MP segue em tramitação no Congresso.Anitta celebrou a decisão e aproveitou para levantar outra pauta. "Enquanto comemoramos o fim das bets, já podemos levantar nossa torcida para seguir a luta pelo fim da escala 6x1?", escreveu nos Stories. Na sequência, questionou: "Seu candidato é a favor da família? Mas a família só pode estar unida 1 (um) dia na semana."

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Luana Piovani também se manifestou ao compartilhar uma publicação que ironizava influenciadores ligados ao setor. "Influenciador de bet descobrindo que perder dinheiro dói: finalmente uma experiência real com o produto", dizia a postagem, acompanhada da hashtag "#Brasilsembet".



Já Luisa Mell classificou a medida como um "momento histórico" e fez críticas ao impacto das apostas. "Bets estão destruindo nossa sociedade", afirmou. Na publicação, ela citou famílias afetadas e o vício em jogos, além de comemorar a decisão tomada pelo governo.



Dora Figueiredo publicou uma sequência de artes com a frase "Game over (Jogo perdido) para as bets" e também celebrou a proibição. "Fui eu quem pedi sim! GAME OVER (Jogo perdido) PARA AS BETS! As Bets estão proibidas no Brasil!!!!!!!", escreveu. Em outro card, a influenciadora afirmou: "A gente denunciou. A gente pressionou. Lula acabou com as bets."



A decisão, porém, também recebeu críticas. Davi Britto defendeu que o debate deveria diferenciar empresas regulamentadas de plataformas ilegais. "Eu não estou aqui para defender aposta irresponsável, irregular de ninguém. Quem tem problema com jogo (...) precisa se tratar, precisa de limite, precisa ter acesso a ferramentas de bloqueio e tratamento imediato", afirmou.



Davi ainda argumentou que usuários poderiam migrar para plataformas irregulares. "Acabar com o mercado legal não significa necessariamente acabar com as apostas no Brasil. Pode significar apenas entregar o mercado para quem não respeita regra nenhuma", declarou.



Rico Melquíades seguiu linha semelhante. "Será que tudo de ruim que acontece no Brasil é culpa das bets?", perguntou. O influenciador também criticou a ausência de manifestações favoráveis ao setor por parte de pessoas e empresas que mantinham contratos com casas de apostas.



"E vocês acham mesmo que proibindo as bets o Brasil vai melhorar? Vocês acham mesmo que proibindo as bets as apostas vão deixar de existir? Não vai, gente", afirmou.

Pedro Ortega também reagiu ao tema em tom político e associou a discussão ao cenário eleitoral. Sem citar nominalmente a quem se referia, o influenciador afirmou que, caso o candidato mencionado por ele "ganhe de novo", o país deveria enfrentar uma piora no custo de vida. "Se ganhar, a gente merece se fud*r, mano (...) A gente merece mesmo, a gente não pode reclamar. A culpa é nossa!", declarou. Na sequência, completou: "Se entrar de novo, mano, que tudo piore e não venha reclamar".



Já João Vitor Santiago, marido de Malu Borges, reagiu com ironia ao impacto que a decisão poderá ter entre influenciadores. "Daqui a pouco vai ter influenciador aqui abrindo a câmera, chorando, falando as dificuldades que estão passando (...) com as mansões que eles compraram financiadas, com os carros que eles compraram parcelados", brincou.



Pelo cronograma divulgado pelo governo, novos depósitos nas plataformas já estão proibidos. Os usuários poderão retirar voluntariamente os saldos até as 23h59 de 5 de outubro, e os sites e aplicativos deverão sair do ar a partir do dia 6. Materiais publicitários e de patrocínio também deverão ser retirados até o dia 5.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa