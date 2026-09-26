Jão abriu ’Memórias Póstumas’ para 60 mil pessoas, com Isabel Teixeira e Erika Hilton - Brazil News / Andy Santana

Jão abriu ’Memórias Póstumas’ para 60 mil pessoas, com Isabel Teixeira e Erika HiltonBrazil News / Andy Santana

Publicado 26/09/2026 09:20

Jão estreou a turnê "Memórias Póstumas" na noite desta sexta-feira (25), em São Paulo, diante de cerca de 60 mil pessoas no Nubank Parque. Com o palco 360º instalado no centro do gramado, o show marcou o retorno do cantor às grandes turnês após mais de um ano e registrou o maior público da história do local para um evento, segundo as informações fornecidas.

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A apresentação começou antes mesmo da entrada de Jão. Isabel Teixeira abriu o espetáculo com uma declamação de "Estrela da Manhã", de Manuel Bandeira. "Onde está a estrela da manhã? (...) Eu te espero, te esperarei", dizia a atriz, enquanto o público reagia à introdução. A apresentação começou antes mesmo da entrada de Jão. Isabel Teixeira abriu o espetáculo com uma declamação de "Estrela da Manhã", de Manuel Bandeira. "Onde está a estrela da manhã? (...) Eu te espero, te esperarei", dizia a atriz, enquanto o público reagia à introdução.

ABSOLUTE CINEMA! Isabel Teixeira interpreta a Morte em CINCO monólogos extremamente teatrais e perfeitos na Turnê Memórias Póstumas, do Jão. pic.twitter.com/3WHmvNTQKO — UpdateCharts (@updatecharts) September 26, 2026

Depois do monólogo, o cantor surgiu com "Aurora", primeira música da noite. A faixa deu início a um espetáculo dividido em cinco atos, com 25 canções e cerca de duas horas e meia de duração.



A estrutura central incluía um espelho d'água, incorporado à própria coreografia. Logo na abertura, dançarinos chutaram água em direção ao artista. O show também contou com chuva artificial e uma queima de fogos no encerramento ao som de "Catedral". Depois do monólogo, o cantor surgiu com "Aurora", primeira música da noite. A faixa deu início a um espetáculo dividido em cinco atos, com 25 canções e cerca de duas horas e meia de duração.A estrutura central incluía um espelho d'água, incorporado à própria coreografia. Logo na abertura, dançarinos chutaram água em direção ao artista. O show também contou com chuva artificial e uma queima de fogos no encerramento ao som de "Catedral".

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No primeiro ato, Jão cantou "Aurora", "Doce", "Jabuticabeira", "A Rua" e a faixa-título "Memórias Póstumas". O repertório ainda passou por músicas como "Essa Eu Fiz Pro Nosso Amor", "Tudo Me Lembra", "Alinhamento Milenar", "Idiota", "Me Lambe", "Rádio", "O Amor", "Religião" e "Santo".



Isabel voltou ao palco na reta final para participar de "Passeios Noturnos". Erika Hilton também fez uma aparição surpresa durante "Meninos e Meninas". Após o encontro, ela publicou uma mensagem dedicada ao cantor. "Que honra poder estar ao lado de um artista tão maravilhoso e incrível, em um momento tão lindo de sua trajetória", escreveu. No primeiro ato, Jão cantou "Aurora", "Doce", "Jabuticabeira", "A Rua" e a faixa-título "Memórias Póstumas". O repertório ainda passou por músicas como "Essa Eu Fiz Pro Nosso Amor", "Tudo Me Lembra", "Alinhamento Milenar", "Idiota", "Me Lambe", "Rádio", "O Amor", "Religião" e "Santo".Isabel voltou ao palco na reta final para participar de "Passeios Noturnos". Erika Hilton também fez uma aparição surpresa durante "Meninos e Meninas". Após o encontro, ela publicou uma mensagem dedicada ao cantor. "Que honra poder estar ao lado de um artista tão maravilhoso e incrível, em um momento tão lindo de sua trajetória", escreveu.