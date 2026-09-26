Jão abriu ’Memórias Póstumas’ para 60 mil pessoas, com Isabel Teixeira e Erika HiltonBrazil News / Andy Santana

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Carolina Irigoyen
Jão estreou a turnê "Memórias Póstumas" na noite desta sexta-feira (25), em São Paulo, diante de cerca de 60 mil pessoas no Nubank Parque. Com o palco 360º instalado no centro do gramado, o show marcou o retorno do cantor às grandes turnês após mais de um ano e registrou o maior público da história do local para um evento, segundo as informações fornecidas. 
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A apresentação começou antes mesmo da entrada de Jão. Isabel Teixeira abriu o espetáculo com uma declamação de "Estrela da Manhã", de Manuel Bandeira. "Onde está a estrela da manhã? (...) Eu te espero, te esperarei", dizia a atriz, enquanto o público reagia à introdução.

Depois do monólogo, o cantor surgiu com "Aurora", primeira música da noite. A faixa deu início a um espetáculo dividido em cinco atos, com 25 canções e cerca de duas horas e meia de duração. 

A estrutura central incluía um espelho d'água, incorporado à própria coreografia. Logo na abertura, dançarinos chutaram água em direção ao artista. O show também contou com chuva artificial e uma queima de fogos no encerramento ao som de "Catedral".
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No primeiro ato, Jão cantou "Aurora", "Doce", "Jabuticabeira", "A Rua" e a faixa-título "Memórias Póstumas". O repertório ainda passou por músicas como "Essa Eu Fiz Pro Nosso Amor", "Tudo Me Lembra", "Alinhamento Milenar", "Idiota", "Me Lambe", "Rádio", "O Amor", "Religião" e "Santo". 

Isabel voltou ao palco na reta final para participar de "Passeios Noturnos". Erika Hilton também fez uma aparição surpresa durante "Meninos e Meninas". Após o encontro, ela publicou uma mensagem dedicada ao cantor. "Que honra poder estar ao lado de um artista tão maravilhoso e incrível, em um momento tão lindo de sua trajetória", escreveu. 


Documentário na Netflix

A estreia também serviu para Jão apresentar uma novidade fora dos palcos. Durante o show, o artista exibiu pela primeira vez o teaser e o pôster de "Jão: Memórias Póstumas", documentário biográfico previsto para chegar à Netflix em dezembro. A produção abordará o período de hiato e o luto pela morte do pai. 

O álbum que dá nome à turnê foi lançado em 2026 e surgiu justamente depois desse período de afastamento. Sucessor de "SUPER", de 2023, o projeto foi atravessado pela morte do pai do cantor. 

Antes da estreia oficial da nova turnê, Jão já havia apresentado uma prévia dessa fase no Rock in Rio 2026. No penúltimo dia do festival, ele ocupou o Pavilhão Itaú depois do encerramento dos shows do Palco Mundo e mostrou ao público parte do novo repertório pela primeira vez desde o início do hiato, em janeiro de 2025. 

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa