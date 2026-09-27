Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Virginia FonsecaReprodução/Instagram

Publicado 27/09/2026 19:46

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Famosos marcam presença em jogo da NFL

Os internautas reagiram ao visual da influenciadora. Uma seguidora brincou, “Tu desmanchou a chuteira do Vini, Vivibora (apelido dado a Virginia)! Está gata”. Já uma fã, elogiou o visual, “Linda, amei o corset!”, disse. Outros não economizaram nos elogios: “Perfeita”, “Maravilhosa” e “Arrasou”.Além de Virginia, outras celebridades foram assistir à partida de futebol americano no Maracanã. Marcaram presença nomes como Neymar, Bruna Biancardi, Luciano Huck, Pedro Scooby, Cléo Pires, Érika Januza, Michel Teló, entre outros.