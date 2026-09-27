Virginia FonsecaReprodução/Instagram
Na postagem, ela aparece usando um corset branco e azul com amarrações, que traz um design em referência a um tênis, combinando com uma calça jeans, um óculos escuro, e acessórios. O look escolhido pela influenciadora tem elementos do esporte para o mundo da moda. Na legenda, a influenciadora escreveu: “Dia de NFL”.
Virginia também compartilhou imagens nas quais posa ao lado de Duda Freire, amiga e namorada do assessor de Vini Jr., Felipe Silveira. A empresária aproveitou o momento com o melhor amigo, Lucas Guedez, participante da edição de 2026 da “Dança dos Famosos”.
Ver esse post no Instagram
Os internautas reagiram ao visual da influenciadora. Uma seguidora brincou, “Tu desmanchou a chuteira do Vini, Vivibora (apelido dado a Virginia)! Está gata”. Já uma fã, elogiou o visual, “Linda, amei o corset!”, disse. Outros não economizaram nos elogios: “Perfeita”, “Maravilhosa” e “Arrasou”.
Famosos marcam presença em jogo da NFL
Além de Virginia, outras celebridades foram assistir à partida de futebol americano no Maracanã. Marcaram presença nomes como Neymar, Bruna Biancardi, Luciano Huck, Pedro Scooby, Cléo Pires, Érika Januza, Michel Teló, entre outros.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.