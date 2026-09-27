Juliette celebrou despedida de solteira em João Pessoa - Reprodução / Instagram

Juliette celebrou despedida de solteira em João PessoaReprodução / Instagram

Publicado 27/09/2026 11:30

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Nos Stories do Instagram, a artista mostrou registros ao lado do grupo e apareceu de biquíni branco e véu. Em outro momento, exibiu um copinho de shot decorado com o rosto do noivo, enquanto os convidados usavam camisetas com imagens de Juliette e frases relacionadas ao casamento.



A festa também teve espaço para alguns imprevistos. Após a primeira parte da comemoração, Juliette contou que ela e um amigo terminaram machucados. "Primeiro round, sobrevivemos. Aliás, mais ou menos. Lucas abriu o pé e eu acho que eu quebrei o meu dedinho. Mas tá tudo sob controle", brincou. Nos Stories do Instagram, a artista mostrou registros ao lado do grupo e apareceu de biquíni branco e véu. Em outro momento, exibiu um copinho de shot decorado com o rosto do noivo, enquanto os convidados usavam camisetas com imagens de Juliette e frases relacionadas ao casamento.A festa também teve espaço para alguns imprevistos. Após a primeira parte da comemoração, Juliette contou que ela e um amigo terminaram machucados. "Primeiro round, sobrevivemos. Aliás, mais ou menos. Lucas abriu o pé e eu acho que eu quebrei o meu dedinho. Mas tá tudo sob controle", brincou.

FAMOSOS: Juliette celebrou sua despedida de solteira na manhã deste sábado (26), em João Pessoa, na Paraíba. pic.twitter.com/AOVd9INv4F — FOFOQUEI (@fofoquei) September 26, 2026

Mais tarde, a cantora mostrou o pé com gelo e escreveu: "Um problema para Juliette de amanhã... kkkk". Em outro registro, reuniu parte do grupo e brincou: "Os sobreviventes do No Limite!". Um dos convidados ainda apareceu deitado no chão entre balões e confetes depois da comemoração.



Durante o passeio, Juliette também parou para conversar com uma fã, que elogiou a cantora e desejou felicidades. "Eu torci tanto por você, querida!", afirmou a admiradora. Juliette respondeu: "Amém, graças a Deus! Por isso que eu ganhei". Mais tarde, a cantora mostrou o pé com gelo e escreveu: "Um problema para Juliette de amanhã... kkkk". Em outro registro, reuniu parte do grupo e brincou: "Os sobreviventes do No Limite!". Um dos convidados ainda apareceu deitado no chão entre balões e confetes depois da comemoração.Durante o passeio, Juliette também parou para conversar com uma fã, que elogiou a cantora e desejou felicidades. "Eu torci tanto por você, querida!", afirmou a admiradora. Juliette respondeu: "Amém, graças a Deus! Por isso que eu ganhei".



A celebração também contou com uma brincadeira em que medicamentos, como Engov e Dipirona, apareciam apresentados como um "cardápio", além de funk e dança durante o passeio de lancha.



Juliette vai subir ao altar com Kaique Cerveny, atleta profissional de crossfit. Em entrevista recente ao videocast "Cá Entre Nós", ela contou que nunca enxergou o casamento como condição para o próprio sucesso e admitiu que até os amigos se surpreenderam com a decisão de formar uma família.



"Quando botei o véu, comecei a chorar e rir ao mesmo tempo (...) Mas foi e vou casar. Para os meus amigos, até hoje [é uma surpresa]. Porque estava todo mundo muito certo de que eu não iria casar e não iria ter filhos", declarou.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa