Shawn Mendes falou sobre a fase que vive longe dos palcos e ao lado de Bruna MarquezineReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Namorado de Bruna Marquezine, Shawn Mendes deu detalhes sobre a vida pessoal e falou sobre a fase que vive longe dos palcos, em entrevista à "Vogue", publicada durante a Semana de Moda de Milão. O cantor contou que tem aproveitado os últimos meses para construir uma rotina fora da carreira. 
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Shawn Mendes falou sobre a fase que vive longe dos palcos e ao lado de Bruna Marquezine - Reprodução / Instagram
Shawn Mendes falou sobre a fase que vive longe dos palcos e ao lado de Bruna Marquezine - Reprodução / Instagram
Shawn Mendes falou sobre a fase que vive longe dos palcos e ao lado de Bruna Marquezine - Reprodução / Instagram
"Tenho estado muito bem. Tenho passado meu tempo fazendo algo que nunca tinha feito de verdade antes: construindo uma vida, uma comunidade e um lar fora da minha carreira", declarou à publicação. 

Shawn encerrou a turnê "On The Road Again" no ano passado e, desde então, tem passado mais tempo afastado dos holofotes. Nesta semana, porém, ele voltou a aparecer ao acompanhar desfile de primavera 2027 da Gucci ao lado de Bruna em Milão. O artista também estrela a nova campanha de primavera da marca. 
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À "Vogue", Shawn contou que percebeu a cidade de uma maneira diferente nesta passagem. "Sinceramente, desta vez pareceu completamente diferente. Senti que foi a primeira vez que realmente consegui perceber o quanto Milão é uma cidade absolutamente bonita e cuidadosa", afirmou. 
Para o desfile, o artista escolheu um visual todo preto, com blazer, blusa e calça social. Ao explicar a escolha, falou também sobre inseguranças que já sentiu em ambientes como aquele. "Às vezes, luto com a sensação de que preciso 'provar' que mereço estar nos lugares, e não quero mais alimentar isso. Então, sim: relaxado, confiante e confortável", disse. 

Bruna também teve participação na forma como Shawn passou a enxergar a moda. Depois do evento, os dois saíram para tomar sorvete e tiveram um jantar a dois. Ao comentar a relação com roupas e estilo, o cantor atribuiu à namorada parte desse novo interesse.

"A Bruna realmente abriu meu coração para a moda e para me divertir com isso", afirmou. Shawn ainda observou que homens costumam enfrentar menos cobranças e análises sobre a aparência pública do que mulheres dentro da indústria.

Nas redes sociais, Marquezine compartilhou registros da passagem do casal por Milão. Em uma das fotos, os dois aparecem se beijando; em outra, surgem sorridentes lado a lado. "Gucci, hoje foi lindo", escreveu a atriz.

Além da fase pessoal, Shawn adiantou à "Vogue" os próximos passos profissionais. O cantor afirmou que pretende voltar a passar um tempo com a família e revelou que já está trabalhando em um novo álbum. 

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa