Shawn Mendes falou sobre a fase que vive longe dos palcos e ao lado de Bruna MarquezineReprodução / Instagram
Shawn encerrou a turnê "On The Road Again" no ano passado e, desde então, tem passado mais tempo afastado dos holofotes. Nesta semana, porém, ele voltou a aparecer ao acompanhar desfile de primavera 2027 da Gucci ao lado de Bruna em Milão. O artista também estrela a nova campanha de primavera da marca.
À "Vogue", Shawn contou que percebeu a cidade de uma maneira diferente nesta passagem. "Sinceramente, desta vez pareceu completamente diferente. Senti que foi a primeira vez que realmente consegui perceber o quanto Milão é uma cidade absolutamente bonita e cuidadosa", afirmou.
Bruna também teve participação na forma como Shawn passou a enxergar a moda. Depois do evento, os dois saíram para tomar sorvete e tiveram um jantar a dois. Ao comentar a relação com roupas e estilo, o cantor atribuiu à namorada parte desse novo interesse.
"A Bruna realmente abriu meu coração para a moda e para me divertir com isso", afirmou. Shawn ainda observou que homens costumam enfrentar menos cobranças e análises sobre a aparência pública do que mulheres dentro da indústria.
Nas redes sociais, Marquezine compartilhou registros da passagem do casal por Milão. Em uma das fotos, os dois aparecem se beijando; em outra, surgem sorridentes lado a lado. "Gucci, hoje foi lindo", escreveu a atriz.
Além da fase pessoal, Shawn adiantou à "Vogue" os próximos passos profissionais. O cantor afirmou que pretende voltar a passar um tempo com a família e revelou que já está trabalhando em um novo álbum.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa