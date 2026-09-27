Claudia Raia - Reprodução/Instagram

Claudia RaiaReprodução/Instagram

Publicado 27/09/2026 18:06





A atriz aparece em vídeo, posando com blazer de estampa animal, com a legenda dizeres: "Tenho 59 e a meta não é parecer ter 40, e sim, deixar as mulheres de 30 animadas para chegar aos 60". Para Claudia Raia, é essencial compreender que envelhecer faz parte da experiência de estar viva, sendo um processo que deve ser reconhecido e respeitado.



Na legenda, ela ainda explicou que devemos amar e nos orgulhar de quem somos em todos os momentos pelos quais passamos, "Que a gente possa amar todas as nossas fases e ter orgulho de cada uma delas", escreveu.



Entre os comentários, internautas celebraram a mensagem da artista. Uma fã contou sobre inspiração representada pela atriz, “Então, você me inspira e quero chegar a 1% do que você transmite! Maravilhosa”; outra seguidora afirmou: “Lutando todos os dias pra chegar perto dessa meta!”, em referência à fala de Claudia. Alguns também exclamaram: “Necessária”, “Exemplo” e “Diva”.



A atriz tem o costume de utilizar suas plataformas para falar sobre questões relacionadas à luta contra o etarismo e o preconceito de gênero. Ela aborda temas como saúde, vida sexual, maternidade e entre outros.



A carreira da artista é marcada por projetos na televisão, cinema e teatro. Ela teve participação em obras como “Sassaricando” (1987), “Rainha da Sucata” (1990), “Terra Nostra” (1999), “A Favorita” (2008), e “Ti Ti Ti” (2010). No cinema, Raia atuou em longas como “Boca de Ouro” (1989), “Matou a Família e Foi ao Cinema” (1991), “Os Normais 2” (2009), e “O Duelo” (2015). Claudia Raia , de 59 anos, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais reflexão sobre o processo de envelhecimento. Em publicação neste domigo (27), ela desabafou sobre a importância de ser capaz de apreciar as diferentes fases da vida e destacou que não se interessa em parecer ser mais jovem do que a própria idade.A atriz aparece em vídeo, posando com blazer de estampa animal, com a legenda dizeres: "Tenho 59 e a meta não é parecer ter 40, e sim, deixar as mulheres de 30 animadas para chegar aos 60". Para Claudia Raia, é essencial compreender que envelhecer faz parte da experiência de estar viva, sendo um processo que deve ser reconhecido e respeitado.Na legenda, ela ainda explicou que devemos amar e nos orgulhar de quem somos em todos os momentos pelos quais passamos, "Que a gente possa amar todas as nossas fases e ter orgulho de cada uma delas", escreveu.Entre os comentários, internautas celebraram a mensagem da artista. Uma fã contou sobre inspiração representada pela atriz, “Então, você me inspira e quero chegar a 1% do que você transmite! Maravilhosa”; outra seguidora afirmou: “Lutando todos os dias pra chegar perto dessa meta!”, em referência à fala de Claudia. Alguns também exclamaram: “Necessária”, “Exemplo” e “Diva”.A atriz tem o costume de utilizar suas plataformas para falar sobre questões relacionadas à luta contra o etarismo e o preconceito de gênero. Ela aborda temas como saúde, vida sexual, maternidade e entre outros.A carreira da artista é marcada por projetos na televisão, cinema e teatro. Ela teve participação em obras como “Sassaricando” (1987), “Rainha da Sucata” (1990), “Terra Nostra” (1999), “A Favorita” (2008), e “Ti Ti Ti” (2010). No cinema, Raia atuou em longas como “Boca de Ouro” (1989), “Matou a Família e Foi ao Cinema” (1991), “Os Normais 2” (2009), e “O Duelo” (2015).

Ela é casada com o ator Jarbas Homem de Mello, de 57 anos, desde 2018, com o qual teve o filho Luca, de 3, nascido em fevereiro de 2023. Claudia Raia também é mãe de Enzo Celulari, de 29, e Sophia Raia, de 23 — ambos são fruto de um relacionamento anterior com Edson Celulari, de 68.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna