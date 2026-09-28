Brandon Aubrey foi um dos personagens do primeiro jogo da história da NFL no Rio - Mauro Pimentel / AFP

Brandon Aubrey foi um dos personagens do primeiro jogo da história da NFL no RioMauro Pimentel / AFP

Publicado 28/09/2026 17:30 | Atualizado 28/09/2026 20:30

Um dos grandes personagens do primeiro jogo da história da NFL no Rio de Janeiro, Brandon Aubrey quase foi jogador de futebol antes de trocar de esporte e seguir a carreira no futebol americano. O kicker do Dallas Cowboys, porém, realizou um sonho de infância após enfrentar o Baltimore Ravens , neste último domingo (27), no Maracanã, o templo do futebol no Brasil.

Nascido em St. Louis, no Missouri, Brandon Aubrey iniciou a carreira esportiva no futebol e jogava como zagueiro pelo Dallas Texans. Ele chegou a treinar por duas semanas nas instalações do São Paulo, mas não avançou nos testes. Depois, foi escolhido pelo Toronto FC para jogar na Major League Soccer, em 2017. Porém, ele decidiu abandonar o futebol e migrar para o futebol americano.

Em apenas quatro temporadas na NFL, Brandon Aubrey já se tornou o kicker mais bem pago da liga após assinar um contrato de quatro anos no valor de 28 milhões de dólares (R$ 144 milhões). O jogador, de 31 anos, é o recordista de chutes de mais de 60 jardas na história da NFL, com sete, e tem aproveitamento de 88,1% de field gols, tendo acertado 118 de 134 tentados.

No retorno ao Brasil, Brandon Aubrey realizou o sonho de infância e teve a chance de jogar uma partida no país, em pleno Maracanã. O kicker fez 11 pontos, sendo nove em field goals e dois em pontos extras após touchdowns. Na derrota do Dallas Cowboys diante do Baltimore Ravens por 34 a 31, Aubrey arriscou um field goal de 59 jardas, mas teve o chute bloqueado pela defesa adversária.