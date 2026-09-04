Alexandre Pato trabalhou como comentarista do SBT na Copa do Mundo, mas tem outros planos para seguir no futebol - Reprodução de Instagram

Alexandre Pato trabalhou como comentarista do SBT na Copa do Mundo, mas tem outros planos para seguir no futebolReprodução de Instagram

Publicado 04/09/2026 11:58

aprovada pelos órgãos reguladores do futebol da Inglaterra.

Alexandre Pato volta ao futebol inglês em uma nova carreira no futebol e torna-se mais um ex-jogador dono de clube . O ex-atacante de seleção brasileira, Chelsea, Milan, Corinthians, Internacional e São Paulo faz parte do grupo de investidores que acertou a compra de ações do Northampton Town, em transação

O clube atualmente disputa a League Two, equivalente à quarta divisão, e vive uma grave crise, após ser rebaixado em último lugar na temporada passada. O valor e o percentual da participação que será adquirida pelo grupo serão divulgados após a conclusão do negócio.



A participação de Alexandre Pato no negócio



Alexandre Pato é um dos sócios da gestora de investimentos Sports Alpha Capital (SAC). A empresa brasileira tentou assumir o controle do Colchester United no início deste ano, mas as negociações não avançaram. A Gemcorp Capital, sediada em Londres, também faz parte do consórcio.



Aos 37 anos, Pato parou de jogar em 2023 e estudou gestão de clubes para ser executivo de futebol, fazendo um curso da Fifa sobre a carreira. Agora, o ex-jogador passa a participar de um projeto no país onde jogou em 2016.



"Eles trarão para o clube uma sólida combinação de experiência em futebol, negócios e finanças, e com a significativa representação brasileira no grupo, esperamos que também tragam um pouco da animação e do talento brasileiro", afirmou o presidente do Northampton, Kelvin Thomas.



Momento delicado para o Northampton



Rebaixado na terceira divisão, o clube inglês ainda não conseguiu vencer neste início da temporada 2026/27 na quarta divisão. Em má fase no campo, fora dele também está em momento complicado com um prejuízo de 3 milhões de libras divulgado em abril.



A chegada dos novos investidores é encarada como solução para o Northampton se livrar das dívidas. Resta agora concluir a documentação necessária para que a compra seja oficializada.



"Todos os detalhes sobre o investimento, sua estrutura e os principais investidores envolvidos serão divulgados após a conclusão", disse o dirigente.