Alexandre Pato trabalhou como comentarista do SBT na Copa do Mundo, mas tem outros planos para seguir no futebolReprodução de Instagram
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A participação de Alexandre Pato no negócio
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