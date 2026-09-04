Troféu da Copa do Mundo - Carl de Souza / AFP

Troféu da Copa do MundoCarl de Souza / AFP

Publicado 04/09/2026 11:21

A Globo demitiu o CFO Manuel Belmar, considerado um dos "culpados" pelo mau desempenho da emissora na Copa do Mundo . Partiu do executivo a decisão de abrir mão da exclusividade de transmissão do Mundial, perdendo espaço para SBT e Cazé TV. A informação é da 'Veja'.

Na Copa de 2022, a Cazé TV estreou as transmissões na Twitch e no YouTube. De todo o público alcançado pelos jogos daquele Mundial pela televisão, a Globo alcançou 98% por meio da TV aberta e 22% da TV fechada, com o SporTV, segundo o Ibope.

Neste ano, a Globo caiu para 82% na televisão aberta e 15% na fechada, enquanto a Cazé TV foi de zero a 44%. A Cazé empatou com o SBT e deixou SporTV, GE TV e N Sports para trás.

A Fifa ainda não decidiu quem vai transmitir a próxima Copa do Mundo. A Livemode, dona da Cazé TV, é parceira desde 2022, quando foi agente comercial dela na comercialização dos direitos. Em 2026, a empresa comprou todos os direitos e os sublicenciou para SBT e N Sports.

A Globo foi parceira por décadas antes disso, mas estremeceu a relação com a entidade em 2021, quando, em meio à pandemia, quis renegociar os contratos de 2022 e 2026 para reduzir os pagamentos pelos direitos.