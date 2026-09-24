Cartaz de divulgação da luta entre Tyson Fury, à esquerda, e Anthony Joshua - Divulgação / Netflix

Cartaz de divulgação da luta entre Tyson Fury, à esquerda, e Anthony JoshuaDivulgação / Netflix

Publicado 24/09/2026 18:39





O anúncio foi feito nesta quinta-feira (24) pela plataforma de streaming. O duelo entre os dois boxeadores ingleses vai ser realizado no Principality Stadium, em Cardiff. Turki Alalshikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento do governo da Arábia Saudita participou da divulgação.



"Há mais de uma década, os fãs de boxe clamam pelo confronto entre os pesos pesados, Tyson Fury e Anthony Joshua. Juntos, eles somam 66 vitórias, 52 nocautes e múltiplos títulos mundiais de peso-pesado. No dia 11 de dezembro, dois dos maiores pesos-pesados desta geração finalmente se enfrentam, e o vencedor conquistará um lugar de destaque na história da categoria." Uma superluta envolvendo duas das maiores lendas da história do boxe já tem data e hora para ser realizada. O combate entre Anthony Joshua e Tyson Fury, ex-campeões mundiais, vai acontecer no dia 11 de dezembro, no País de Gales, e terá transmissão da Netflix.O anúncio foi feito nesta quinta-feira (24) pela plataforma de streaming. O duelo entre os dois boxeadores ingleses vai ser realizado no Principality Stadium, em Cardiff. Turki Alalshikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento do governo da Arábia Saudita participou da divulgação."Há mais de uma década, os fãs de boxe clamam pelo confronto entre os pesos pesados, Tyson Fury e Anthony Joshua. Juntos, eles somam 66 vitórias, 52 nocautes e múltiplos títulos mundiais de peso-pesado. No dia 11 de dezembro, dois dos maiores pesos-pesados desta geração finalmente se enfrentam, e o vencedor conquistará um lugar de destaque na história da categoria."

A luta será promovida pela revista Ring, de propriedade de Turki Alalshikh, em parceria com o presidente do UFC e da Zuffa Boxing, Dana White. A empresa Matchroom Boxing, do empresário Eddie Hearn, também está na organização e promoção.



Uma longa espera, cercada por provocações, desencontros e divergências contratuais marcou a expectativa desse embate. De acordo com a ESPN, Joshua e Fury assinaram contratos separados com Turki Alalshikh no início do ano, antes de ambos realizarem suas últimas lutas preparatórias em julho.



Já visando a divulgação e preparação para essa luta tão esperada, Fury e Joshua participarão de uma coletiva de imprensa no dia 30 de setembro no British Airways Arc, em Londres.