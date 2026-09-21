Xhaka em ação pela Suíça na Copa do Mundo de 2026Carl Recine / Getty Images via AFP
"A questão da vacinação contra a Covid-19 me causou grande preocupação e gerou sérias dúvidas. Foi um erro. Peço desculpas", disse o atleta nesta segunda-feira em uma publicação em sua conta no Instagram, acrescentando que cooperará com as autoridades.
O jogador com mais partidas pela seleção suíça, com 152 jogos, não se juntará ao elenco para os quatro jogos da Liga das Nações
O presidente da Federação Suíça de Futebol, Peter Knäbel, disse em um comunicado que considera positiva a atitude de Xhaka em assumir a responsabilidade e esclarecer completamente o assunto. "Ao mesmo tempo, concordamos que é do melhor interesse da equipe jogar essas partidas sem ele", disse Knäbel.
A Suíça, classificada para as quartas de final da Copa do Mundo, viaja para enfrentar a Macedônia do Norte e a Escócia antes de receber a Eslovênia e a Macedônia do Norte, ambas em Lucerna, em seu grupo da segunda fase da Liga das Nações.
Xhaka, que atualmente defende o Sunderland, da Inglaterra, foi o capitão da Suíça na última edição da Copa do Mundo, realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. A equipe europeia acabou eliminada nas quartas de final da competição ao ser superada pela Argentina com derrota de 3 a 1 na prorrogação.
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