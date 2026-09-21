Xhaka em ação pela Suíça na Copa do Mundo de 2026 - Carl Recine / Getty Images via AFP

Xhaka em ação pela Suíça na Copa do Mundo de 2026Carl Recine / Getty Images via AFP

Publicado 21/09/2026 17:17

O capitão da seleção suíça, Granit Xhaka, admitiu ter cometido um erro nesta segunda-feira (21) e se retirou da convocação após ser investigado por supostamente usar documentos falsos durante a pandemia de Covid-19. O jogador, de 33 anos, é suspeito de ter obtido um certificado de vacinação falso anos atrás de um médico que está sendo investigado por promotores em Lucerna, informou a imprensa suíça no fim de semana.

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"A questão da vacinação contra a Covid-19 me causou grande preocupação e gerou sérias dúvidas. Foi um erro. Peço desculpas", disse o atleta nesta segunda-feira em uma publicação em sua conta no Instagram, acrescentando que cooperará com as autoridades.



O jogador com mais partidas pela seleção suíça, com 152 jogos, não se juntará ao elenco para os quatro jogos da Liga das Nações "A questão da vacinação contra a Covid-19 me causou grande preocupação e gerou sérias dúvidas. Foi um erro. Peço desculpas", disse o atleta nesta segunda-feira em uma publicação em sua conta no Instagram, acrescentando que cooperará com as autoridades.O jogador com mais partidas pela seleção suíça, com 152 jogos, não se juntará ao elenco para os quatro jogos da Liga das Nações

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O presidente da Federação Suíça de Futebol, Peter Knäbel, disse em um comunicado que considera positiva a atitude de Xhaka em assumir a responsabilidade e esclarecer completamente o assunto. "Ao mesmo tempo, concordamos que é do melhor interesse da equipe jogar essas partidas sem ele", disse Knäbel.



A Suíça, classificada para as quartas de final da Copa do Mundo, viaja para enfrentar a Macedônia do Norte e a Escócia antes de receber a Eslovênia e a Macedônia do Norte, ambas em Lucerna, em seu grupo da segunda fase da Liga das Nações. O presidente da Federação Suíça de Futebol, Peter Knäbel, disse em um comunicado que considera positiva a atitude de Xhaka em assumir a responsabilidade e esclarecer completamente o assunto. "Ao mesmo tempo, concordamos que é do melhor interesse da equipe jogar essas partidas sem ele", disse Knäbel.A Suíça, classificada para as quartas de final da Copa do Mundo, viaja para enfrentar a Macedônia do Norte e a Escócia antes de receber a Eslovênia e a Macedônia do Norte, ambas em Lucerna, em seu grupo da segunda fase da Liga das Nações.