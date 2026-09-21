Ídolo do Manchester United, Wayne Rooney decidiu parar de beber e tem conversas avançadas para participar de um dos maiores reality shows da televisão britânica, o ‘I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!’. O programa mistura confinamento e sobrevivência na selva.
De acordo com o ‘The Sun’, o ex-jogador deixou de consumir álcool para chegar em boas condições para comentar a Copa do Mundo de 2026. No entanto, teria optado por manter a decisão.
Caso tudo dê certo, o antigo atacante seguirá o caminho de sua esposa, Coleen Rooney. Ela participou do mesmo reality em 2024 e terminou na vice-liderança. Ainda segundo o jornal inglês, Wayne Rooney quer superar o desempenho da mulher e mostrar aos filhos como se sairá nas provas.
O ex-jogador também acabou de ganhar um programa na televisão, o ‘Can You Beat Wayne Rooney?’, no qual enfrentará convidados do esporte e do entretenimento em perguntas sobre futebol.
“Quem me conhece sabe que sou competitivo, seja em um campo de futebol, jogando padel, no campo de golfe ou até remando no Rio Hudson. Todos os convidados vão chegar pensando que podem me vencer e, sinceramente, eu não gosto de perder”, disse, ao anunciar o projeto.
Revelado pelo Everton, também da Inglaterra, Wayne Rooney fez história com a camisa do Manchester United. Por lá, tornou-se o maior artilheiro do clube, com 253 gols, e conquistou o Campeonato Inglês em 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11 e 2012/13, a Liga dos Campeões em 2007/08, o Mundial de Clubes em 2008, entre outros títulos.
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