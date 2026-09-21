Wayne Rooney, ex-jogador do Manchester United e da seleção inglesa - Paul Ellis / AFP

Wayne Rooney, ex-jogador do Manchester United e da seleção inglesaPaul Ellis / AFP

Publicado 21/09/2026 14:06





De acordo com o ‘The Sun’, o ex-jogador deixou de consumir álcool para chegar em boas condições para comentar a Copa do Mundo de 2026. No entanto, teria optado por manter a decisão. Ídolo do Manchester United , Wayne Rooney decidiu parar de beber e tem conversas avançadas para participar de um dos maiores reality shows da televisão britânica, o ‘I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!’. O programa mistura confinamento e sobrevivência na selva.De acordo com o ‘The Sun’, o ex-jogador deixou de consumir álcool para chegar em boas condições para comentar a Copa do Mundo de 2026. No entanto, teria optado por manter a decisão.

Leia mais: Espanha oficializa renovação do contrato de De la Fuente até 2032



Os mesmos passos da esposa

Caso tudo dê certo, o antigo atacante seguirá o caminho de sua esposa, Coleen Rooney. Ela participou do mesmo reality em 2024 e terminou na vice-liderança. Ainda segundo o jornal inglês, Wayne Rooney quer superar o desempenho da mulher e mostrar aos filhos como se sairá nas provas.

Programa na TV



O ex-jogador também acabou de ganhar um programa na televisão, o ‘Can You Beat Wayne Rooney?’, no qual enfrentará convidados do esporte e do entretenimento em perguntas sobre futebol.



“Quem me conhece sabe que sou competitivo, seja em um campo de futebol, jogando padel, no campo de golfe ou até remando no Rio Hudson. Todos os convidados vão chegar pensando que podem me vencer e, sinceramente, eu não gosto de perder”, disse, ao anunciar o projeto.

Leia mais: Conmebol define datas e horários das semifinais da Libertadores

A trajetória de Wayne Rooney

Revelado pelo Everton, também da Inglaterra, Wayne Rooney fez história com a camisa do Manchester United. Por lá, tornou-se o maior artilheiro do clube, com 253 gols, e conquistou o Campeonato Inglês em 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11 e 2012/13, a Liga dos Campeões em 2007/08, o Mundial de Clubes em 2008, entre outros títulos.

Leia mais: Presidente do PSG é investigado por conflito de interesses

Ao longo da carreira, ele também acumulou passagens pela seleção inglesa. Antes de pendurar as chuteiras, em janeiro de 2021, ainda atuou por DC United e Derby County.