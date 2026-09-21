A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (21) as datas e os horários das semifinais da Libertadores. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Estudiantes (ARG) são os times que estão na briga por uma vaga na decisão do torneio continental.
O primeiro confronto será entre Fluminense e Palmeiras, no dia 14 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. No dia 15, o Flamengo visitará o Estudiantes (ARG), no mesmo horário. O local do duelo, porém, ainda não foi estabelecido.
As partidas decisivas acontecerão na semana seguinte, também às 21h30. O Tricolor enfrentará o Verdão no dia 21, no Nubank Parque. Já o Rubro-Negro receberá os argentinos no dia 22, no Maracanã.
A classificação para a semifinal rendeu 2,3 milhões de dólares (mais de R$ 12 milhões) para cada um dos quatro times. Quem avançar, garante mais 7 milhões de dólares (R$ 36 milhões).
. Fase de grupos: 1 milhão de dólares (R$ 5,15 milhões) . Vitória na fase de grupos: 340 mil de dólares (R$ 1,75 milhão) . Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares (R$ 6,44 milhões) . Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (R$ 9 milhões) . Semifinal: 2,3 milhões de dólares (R$ 11,85 milhões) . Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 36 milhões) . Campeão: 25 milhões de dólares (R$ 129 milhões)
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