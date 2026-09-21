Troféu da Libertadores - Vítor Silva / Botafogo

Troféu da LibertadoresVítor Silva / Botafogo

Publicado 21/09/2026 12:25

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (21) as datas e os horários das semifinais da Libertadores. Flamengo Fluminense , Palmeiras e Estudiantes (ARG) são os times que estão na briga por uma vaga na decisão do torneio continental.

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O primeiro confronto será entre Fluminense e Palmeiras, no dia 14 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. No dia 15, o Flamengo visitará o Estudiantes (ARG), no mesmo horário. O local do duelo, porém, ainda não foi estabelecido. O primeiro confronto será entre Fluminense e Palmeiras, no dia 14 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. No dia 15, o Flamengo visitará o Estudiantes (ARG), no mesmo horário. O local do duelo, porém, ainda não foi estabelecido.

As partidas decisivas acontecerão na semana seguinte, também às 21h30. O Tricolor enfrentará o Verdão no dia 21, no Nubank Parque. Já o Rubro-Negro receberá os argentinos no dia 22, no Maracanã.

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Para comemorar mais uma vez

Os clubes que estão nas semifinais já levantaram o troféu da Libertadores anteriormente. Flamengo e Estudiantes já ganharam quatro vezes. O Palmeiras, três, e, o Fluminense, uma.

As semifinais da Libertadores

- Jogos de ida

. Fluminense x Palmeiras, às 21h30, no Maracanã - 14/10

. Estudiantes (ARG) x Flamengo, às 21h30, local a definir - 15/10

- Jogos de volta

. Palmeiras x Fluminense, às 21h30, no Nubank Parque - 21/10

. Flamengo x Estudiantes (ARG), às 21h30, no Maracanã - 22/10

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A premiação da Libertadores

A classificação para a semifinal rendeu 2,3 milhões de dólares (mais de R$ 12 milhões) para cada um dos quatro times. Quem avançar, garante mais 7 milhões de dólares (R$ 36 milhões).



. Fase de grupos: 1 milhão de dólares (R$ 5,15 milhões)

. Vitória na fase de grupos: 340 mil de dólares (R$ 1,75 milhão)

. Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares (R$ 6,44 milhões)

. Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (R$ 9 milhões)

. Semifinal: 2,3 milhões de dólares (R$ 11,85 milhões)

. Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 36 milhões)

. Campeão: 25 milhões de dólares (R$ 129 milhões)