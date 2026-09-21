Serna em jogo contra o Corinthians - Marina Garcia / Fluminense

Serna em jogo contra o CorinthiansMarina Garcia / Fluminense

Publicado 21/09/2026 13:22

O atacante Kevin Serna, de 28 anos, foi um dos destaques do Fluminense na vitória sobre o Corinthians por 3 a 1, em São Paulo. O colombiano alcançou uma marca na partida, que Jhon Arias, conseguiu em 2023, ano que foi campeão da Libertadores pelo clube.

Pela segunda temporada seguida, Kevin Serna chegou a marca de dez gols ou mais pelo Fluminense. O colombiano, que hoje defende o Palmeiras, obteve o mesmo feito pelo Tricolor nos anos de 2022 e 2023.

No total, Serna entrou em campo em 46 jogos, anotou dez gols e deu três assistências em 2026. No ano passado, o atacante participou de 67 partidas, balançou as redes em 13 oportunidades e deu nove assistências.

Jhon Arias entrou em campo em 62 jogos em 2022, anotou 16 gols e deu 17 assistências. No ano seguinte, ele entrou em campo em 61 partidas, fez 12 gols e anotou 17 passes decisivos para deixar seus companheiros em condição de marcar.

Em relação a comparação com Arias, Kevin Serna leva a desvantagem de não ter sido titular absoluto do Fluminense em nenhum momento. Na atual temporada, por exemplo, ele esteve mais no banco de reservas, tanto para Jefferson Savarino, na passagem de Zubeldía, quanto para Soteldo, atualmente com Marcão. Ainda assim, o colombiano continua sendo decisivo.

Em relação a Arias, Serna também leva vantagem em relação ao seu primeiro ano. Os dois chegaram na metade de uma temporada. O atual jogador do Fluminense em 2024 e o campeão da Libertadores em 2021. Os primeiros dias de Kevin no clube foram superiores aos de Jhon.

Em 2024, Serna entrou em campo em 24 jogos, anotou três gols e deu duas assistências. Dois destes gols decisivos foram nas partidas contra Cuiabá e Palmeiras, que valeram a permanência tricolor na Série A. Já Jhon Arias participou de 21 partidas e fez apenas um gol pelo Fluminense em sua primeira temporada pelo clube carioca.