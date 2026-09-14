Revelado pelo Vasco, Souza voltou ao clube entre julho de 2024 e 2025 - Leandro Amorim/Vasco

Revelado pelo Vasco, Souza voltou ao clube entre julho de 2024 e 2025Leandro Amorim/Vasco

Publicado 14/09/2026 19:04

Volante do Vasco entre 2024 e 2025, Souza saiu em defesa do amigo e ex-companheiro Philippe Coutinho após acerto com o Santos . Hoje técnico, o ex-jogador rebateu a enxurrada de críticas ao meia, exaltou seu caráter e, de quebra, ainda revelou que tentou fazê-lo desistir de retornar ao Cruz-Maltino dois anos atrás. As declarações foram feitas em vídeo publicado no seu Instagram pessoal.

"Uma coisa é você falar de escolhas, cada um tem a sua; outra coisa é falar de caráter, e disso você não tem direito de falar, porque não conhece a família, o coração e as motivações. Você tem todo o direito de criticar, falar o que quiser, torcedor é paixão. Mas eu tenho visto muitas pessoas falando de caráter, e de caráter eu não vou admitir que se fale", iniciou Souza, sobre a chegada do ex-companheiro ao Santos.



A principal acusação dos vascaínos ao antigo camisa 10 gira em torno do motivo de sua saída. Coutinho deixou o clube em fevereiro deste ano, após ser vaiado e xingado em São Januário, alegando desgaste mental. Agora, sete meses depois, acertou seu retorno ao futebol brasileiro. Souza defendeu a postura do jogador no período.



"Ele tentou de todas as formas dar o melhor dele. Nunca deixou de treinar, nunca fez corpo mole. Se ele pudesse falar das coisas que abriu mão, milhões e milhões que ficaram para o clube , vocês pensariam de outra forma. Uma coisa é você ser vaiado, outra coisa é um estádio inteiro te mandar tomar naquele lugar. Você fala: 'Realmente, se eu não estou ajudando, então é melhor eu sair'. E foi essa atitude que ele tomou, pensando na sua mente, na sua saúde, na sua alegria e também no clube", prosseguiu.

Souza tentou impedir Coutinho de voltar ao Vasco

No vídeo, o ex-volante Souza, que é amigo próximo de Coutinho, revelou ter tentado fazer o meia desistir da ideia de voltar, na metade de 2024, ao clube que os revelou. No fim das contas, o antigo camisa 10 não só retornou, como também trouxe o amigo consigo.

"Eu tentei convencê-lo de não vir quando ele me ligou, lá em abril de 2024, dizendo: 'Souza, vamos voltar para o Vasco?'. Eu falei: 'Não, vai com Deus, Deus te abençoe e eu te aconselho a não ir. Não volta, você não tem condições de voltar. O clube não tem condições de te dar uma estrutura boa para você desempenhar um bom futebol, então se eu fosse você, eu não voltava", declarou.



"E ainda assim ele me convenceu e falou: 'Souza, se eu não voltar agora, eu não volto nunca mais, eu preciso voltar, eu preciso tentar dar alegria para a torcida. Mas eu só volto se você voltar também, porque eu sei que você vai nos ajudar'. E eu de fato também pensava que poderia ajudar, acabei não ajudando, futebol acontece dessas coisas", expôs o ex-Vasco.

Souza defende acerto de Coutinho com o Santos

Por fim, o ex-jogador do Vasco defendeu Philippe Coutinho por aceitar a oferta do Santos, em movimento que ele enxerga como uma chance de o jogador trazer sua felicidade de volta. Principalmente pelo convite e pela convivência com Neymar, também amigo do meia, Souza achou justo o acordo com o Peixe.

"E agora ele recebe o convite do amigo (Neymar) para um projeto que de repente poderia trazer a felicidade dele de novo. Porque ele era feliz, só que faltava algo. Ele sabia que a trajetória dele no futebol não acabou. Tem muita qualidade, eu convivo com ele, eu vejo todos os dias, eu treino com ele todos os dias, fisicamente ele está bem", completou.

Veja o vídeo completo



