CT Carlos Castilho, do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC
Adversário do Flamengo, Del Valle vai treinar no CT do Fluminense
Delegação do time equatoriano chega ao Rio de Janeiro na madrugada da próxima quarta-feira (16) e realizará uma atividade na cidade
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Torcedores do Botafogo se dividem em relação a possível vinda de Tite
Ex-treinador da seleção brasileira está livre no mercado desde março, quando foi demitido pelo Cruzeiro após sequência negativa
Brenner deve voltar a ser relacionado pelo Vasco em outubro
Atacante se recupera de lesão no pé esquerdo e tem expectativa de retornar aos gramados na primeira quinzena do próximo mês
Liverpool pode pagar R$ 891 milhões por Rayan em 2027
Atacante, de 19 anos, defende o Bournemouth desde o começo do ano; convocado por Ancelotti na última Copa, jovem vem sendo observado
Torcedores do Vasco criticam Coutinho após acerto com o Santos
Meio-campista, de 34 anos, deixou o Cruz-Maltino em janeiro deste ano alegando problemas de saúde mental e, desde então, estava sem contrato
Arrascaeta recebe 'cobrança' por mais gols no Flamengo em 2026
Camisa 10 do Rubro-Negro tem menor participação direta em comparação com o seu grande momento em 2025, quando marcou 25 vezes
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