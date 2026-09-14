CT Carlos Castilho, do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Mais artigos de Rodrigo Souza
Rodrigo Souza
Adversário do Flamengo na Libertadores, o Independiente del Valle já definiu a programação para o duelo decisivo. A delegação do time equatoriano desembarca no Rio de Janeiro na madrugada da próxima quarta-feira (16) e realizará apenas uma atividade na cidade antes do confronto de quinta (17), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da competição continental.
LEIA MAIS: Flamengo aumenta chance de título e pode abrir vantagem no Brasileirão
O Independiente del Valle vai utilizar as instalações do CT Carlos Castilho, do Fluminense, para realizar a única atividade no Rio de Janeiro, segundo o "Coluna do Fla". Este será o último treino da preparação do time equatoriano para o duelo decisivo contra o Flamengo. O Tricolor das Laranjeiras, por sua vez, vai dar folga aos jogadores após o confronto contra o Platense, nesta terça (15), em Buenos Aires, na Argentina.
LEIA MAIS: Flamengo assume liderança do returno após nova vitória no Brasileirão
O Flamengo venceu o Independiente del Valle por 2 a 0, na altitude de Quito, no Equador, e abriu uma boa vantagem na disputa por uma vaga na semifinal da Libertadores. Com isso, o Rubro-Negro pode até perder por um gol de diferença para avançar de fase. Já o time equatoriano, por sua vez, precisa vencer por três gols de diferença. Em caso de vitória por dois gols, a decisão será nos pênaltis.
LEIA MAIS: Flamengo lança campanha para construção de miniestádio no Ninho
Na mesma chave, o vencedor do duelo enfrente Flamengo e Independiente del Valle vai enfrentar o classificado do confronto entre Corinthians e Estudiantes, da Argentina. No jogo de ida, o time paulista empatou por 1 a 1, em La Plata. O jogo de volta acontece nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.