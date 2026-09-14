CT Carlos Castilho, do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

CT Carlos Castilho, do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 14/09/2026 17:50 | Atualizado 14/09/2026 17:51

Adversário do Flamengo na Libertadores, o Independiente del Valle já definiu a programação para o duelo decisivo. A delegação do time equatoriano desembarca no Rio de Janeiro na madrugada da próxima quarta-feira (16) e realizará apenas uma atividade na cidade antes do confronto de quinta (17), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da competição continental.

O Independiente del Valle vai utilizar as instalações do CT Carlos Castilho, do Fluminense, para realizar a única atividade no Rio de Janeiro, segundo o "Coluna do Fla". Este será o último treino da preparação do time equatoriano para o duelo decisivo contra o Flamengo. O Tricolor das Laranjeiras, por sua vez, vai dar folga aos jogadores após o confronto contra o Platense, nesta terça (15), em Buenos Aires, na Argentina.

O Flamengo venceu o Independiente del Valle por 2 a 0, na altitude de Quito, no Equador, e abriu uma boa vantagem na disputa por uma vaga na semifinal da Libertadores. Com isso, o Rubro-Negro pode até perder por um gol de diferença para avançar de fase. Já o time equatoriano, por sua vez, precisa vencer por três gols de diferença. Em caso de vitória por dois gols, a decisão será nos pênaltis.

Na mesma chave, o vencedor do duelo enfrente Flamengo e Independiente del Valle vai enfrentar o classificado do confronto entre Corinthians e Estudiantes, da Argentina. No jogo de ida, o time paulista empatou por 1 a 1, em La Plata. O jogo de volta acontece nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.