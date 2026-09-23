Carlo Ancelotti testará novos jogadores nos amistosos com Austrália e ÍndiaRafael Ribeiro / CBF
Ancelotti destaca jogo contra a Índia: 'Importante saber como jogam'
Técnico italiano garante seriedade em primeiro amistoso da história da seleção brasileira contra o frágil adversário asiático
Ancelotti destaca jogo contra a Índia: 'Importante saber como jogam'
Técnico italiano garante seriedade em primeiro amistoso da história da seleção brasileira contra o frágil adversário asiático
Internacional anuncia Eduardo Baptista como novo técnico
Ex-Criciúma, comandante assinou vínculo com o Colorado até dezembro de 2026; objetivo é fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro
Abel Ferreira pode trocar o Palmeiras por clube português, diz jornal
Técnico é o favorito do Sporting para caso Rui Borges deixe o cargo; ele está pressionado depois de um início de temporada irregular
Flamengo confia em trunfo importante em relação à última Data Fifa
Expectativa é que time não repita atuações ruins que teve nas primeiras partidas após a parada para a Copa do Mundo
Destaque do Fluminense, Fábio tem quase 100 defesas no Brasileiro
Aos 45 anos, goleiro ainda é peça fundamental e tem sido um dos pilares do time tricolor ao longo desta temporada; veja números
100 Maracanãs de Brahma: Flamengo desbloqueia cerveja para a nação
Mais de 600 mil rubro-negros cadastrados no app Zé Delivery puderam escolher e resgatar gratuitamente Brahma Chopp ou Brahma 0,0% álcool