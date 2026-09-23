Endrick ainda busca conseguir espaço no time do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Endrick ainda busca conseguir espaço no time do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 23/09/2026 09:58

Milan e Roma como interessados.



Os dois clubes italianos aguardam uma definição do presidente do Real, Florentino Pérez, para avançar em uma possível oferta pelo jogador em janeiro. A informação é do site italiano Calciomercato. O futuro de Endrick no Real Madrid pode passar por um novo empréstimo na próxima janela de transferências. O clube espanhol avalia essa possibilidade para dar mais tempo de jogo ao jovem atacante brasileiro de 20 anos, que já temOs dois clubes italianos, Florentino Pérez, para avançar em uma possível oferta pelo jogador em janeiro. A informação é do site italiano Calciomercato.

Endrick ainda em busca de espaço



A situação do jogador segue indefinida diante de mais um início de temporada com poucas oportunidades até o momento. Apesar de ter pedido a permanência do atacante da seleção brasileira, o técnico José Mourinho só o mandou a campo uma vez, já no fim da vitória por 3 a 2 sobre o Elche, pelo Campeonato Espanhol.



Após ficar fora das primeiras partidas por questões físicas, Endrick foi relacionado pela primeira vez em 8 de setembro, no 2 a 1 do Real Madrid sobre a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões. Entretanto, ele não saiu do banco de reservas, assim como em outras duas ocasiões, contra Rayo Vallecano e Atlético de Madrid, pela liga nacional.



Milan e Roma já tentaram a contratação



E diante da forte concorrência no ataque, o empréstimo voltou a ser apontado como uma possível solução. Assim como aconteceu na temporada passada, quando o jovem foi para o Lyon no início de 2026.

E o Milan passa a ser uma das principais opções por já ter negociado com o jogador e o Real Madrid na janela que se fechou em agosto. Segundo o site italiano, o clube passou duas semanas negociando pelo brasileiro, mas as conversas não avançaram por causa do desejo de José Mourinho.



O clube considera Endrick uma alternativa para diferentes funções no ataque. A concorrência, porém, deve ser grande, inclusive no futebol italiano. A Roma, que foi outra interessada, também acompanha a situação para definir se fará um movimento no fim do ano para tentar o empréstimo.



Outros clubes que também tentaram o empréstimo, como Aston Villa, da Inglaterra, podem voltar à carga.

A concorrência no Real Madrid



O futuro de Endrick será selado nos próximos meses, a depender de como será utilizado nas partidas. Antes da temporada, ele conversou com José Mourinho, que garantiu contar com ele.



tendência inicial era que o atacante fosse o reserva imediato do astro do time, Kylian Mbappé. Mas vê Carlos Espí começar bem no clube merengue e ganhar mais oportunidades.

O técnico, entretanto, prega cautela , até em função da disputa no ataque. A. Mas vê Carlos Espí começar bem no clube merengue e ganhar mais oportunidades.

Já pelos lados do campo, a disputa por posição é com Arda Güler e Brahim Díaz, além de Rodrygo, que se recupera de uma lesão no joelho direito.