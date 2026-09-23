O futuro de Endrick no Real Madrid pode passar por um novo empréstimo na próxima janela de transferências. O clube espanhol avalia essa possibilidade para dar mais tempo de jogo ao jovem atacante brasileiro de 20 anos, que já tem Milan e Roma como interessados.
Os dois clubes italianos aguardam uma definição do presidente do Real, Florentino Pérez, para avançar em uma possível oferta pelo jogador em janeiro. A informação é do site italiano Calciomercato.
A situação do jogador segue indefinida diante de mais um início de temporada com poucas oportunidades até o momento. Apesar de ter pedido a permanência do atacante da seleção brasileira, o técnico José Mourinho só o mandou a campo uma vez, já no fim da vitória por 3 a 2 sobre o Elche, pelo Campeonato Espanhol.
Após ficar fora das primeiras partidas por questões físicas, Endrick foi relacionado pela primeira vez em 8 de setembro, no 2 a 1 do Real Madrid sobre a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões. Entretanto, ele não saiu do banco de reservas, assim como em outras duas ocasiões, contra Rayo Vallecano e Atlético de Madrid, pela liga nacional.
Milan e Roma já tentaram a contratação
E diante da forte concorrência no ataque, o empréstimo voltou a ser apontado como uma possível solução. Assim como aconteceu na temporada passada, quando o jovem foi para o Lyon no início de 2026.
E o Milan passa a ser uma das principais opções por já ter negociado com o jogador e o Real Madrid na janela que se fechou em agosto. Segundo o site italiano, o clube passou duas semanas negociando pelo brasileiro, mas as conversas não avançaram por causa do desejo de José Mourinho.
O clube considera Endrick uma alternativa para diferentes funções no ataque. A concorrência, porém, deve ser grande, inclusive no futebol italiano. A Roma, que foi outra interessada, também acompanha a situação para definir se fará um movimento no fim do ano para tentar o empréstimo.
Outros clubes que também tentaram o empréstimo, como Aston Villa, da Inglaterra, podem voltar à carga.
O futuro de Endrick será selado nos próximos meses, a depender de como será utilizado nas partidas. Antes da temporada, ele conversou com José Mourinho, que garantiu contar com ele.
O técnico, entretanto, prega cautela, até em função da disputa no ataque. A tendência inicial era que o atacante fosse o reserva imediato do astro do time, Kylian Mbappé. Mas vê Carlos Espí começar bem no clube merengue e ganhar mais oportunidades.
Já pelos lados do campo, a disputa por posição é com Arda Güler e Brahim Díaz, além de Rodrygo, que se recupera de uma lesão no joelho direito.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.