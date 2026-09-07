Endrick em ação durante treino do Real Madrid, no CT de Valdebebas - Divulgação / Real Madrid

Endrick em ação durante treino do Real Madrid, no CT de ValdebebasDivulgação / Real Madrid

Publicado 07/09/2026 12:01





“Ele poderá estar pronto para jogar cinco minutos, dez no máximo. Ele treinou com o time principal pela primeira vez ontem (domingo). Não está em forma para jogar mais, mas temos vagas no banco e é lá que ele estará”, ponderou o comandante, em entrevista coletiva.

Técnico do Real Madrid, José Mourinho comentou o retorno de Endrick . O atacante, que está recuperado de um problema muscular e já retomou os treinos com o elenco merengue, será relacionado para o duelo com a Inter de Milão, pela rodada de abertura da Liga dos Campeões.“Ele poderá estar pronto para jogar cinco minutos, dez no máximo. Ele treinou com o time principal pela primeira vez ontem (domingo). Não está em forma para jogar mais, mas temos vagas no banco e é lá que ele estará”, ponderou o comandante, em entrevista coletiva.

O brasileiro ainda não entrou em campo de forma oficial desde que voltou do empréstimo ao Lyon (FRA), em meados deste ano. Ele só atuou nos amistosos de pré-temporada.



Com Endrick na expectativa para ganhar minutagem, o Real Madrid enfrentará a Inter de Milão nesta terça-feira (8). A partida será às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.