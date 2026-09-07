Técnico do Real Madrid, José Mourinho comentou o retorno de Endrick. O atacante, que está recuperado de um problema muscular e já retomou os treinos com o elenco merengue, será relacionado para o duelo com a Inter de Milão, pela rodada de abertura da Liga dos Campeões.
“Ele poderá estar pronto para jogar cinco minutos, dez no máximo. Ele treinou com o time principal pela primeira vez ontem (domingo). Não está em forma para jogar mais, mas temos vagas no banco e é lá que ele estará”, ponderou o comandante, em entrevista coletiva.
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