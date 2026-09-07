Gabriel Jesus em ação pelo Barcelona no duelo com o ValenciaDivulgação / Barcelona

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Theo Faria
Contratado nesta janela de transferências, Gabriel Jesus fez sua estreia pelo Barcelona no último domingo (6). O atacante saiu do banco de reservas na reta final da goleada por 5 a 0 sobre o Valencia, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. A imprensa local analisou os primeiros momentos do brasileiro com a camisa do clube catalão.
“Ele ainda precisa de ritmo e tempo de jogo para atingir sua melhor forma, mas a estreia representa um passo importante na adaptação à equipe. Seus primeiros minutos mostraram vislumbres do que pode contribuir: mobilidade, capacidade de atacar espaços e uma intensidade particularmente útil na pressão alta”, ponderou o jornal ‘Mundo Deportivo’.
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“Foi participativo. Teve uma chance de gol que foi para fora”, destacou o ‘Marca’.
Com Gabriel Jesus, o Barcelona se prepara para encarar o Feyenoord (HOL), na quarta-feira (9). A bola vai rolar às 13h45 (de Brasília), no Camp Nou, pela rodada de abertura da Liga dos Campeões.