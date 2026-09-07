Gabriel Jesus em ação pelo Barcelona no duelo com o ValenciaDivulgação / Barcelona
Estreia de Gabriel Jesus pelo Barcelona repercute: ‘Precisa de ritmo’
Atacante brasileiro entrou em campo na reta final da goleada sobre o Valencia, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol
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