Gabriel Jesus em ação pelo Barcelona no duelo com o Valencia - Divulgação / Barcelona

Gabriel Jesus em ação pelo Barcelona no duelo com o ValenciaDivulgação / Barcelona

Publicado 07/09/2026 11:24 | Atualizado 07/09/2026 11:24

“Ele ainda precisa de ritmo e tempo de jogo para atingir sua melhor forma, mas a estreia representa um passo importante na adaptação à equipe. Seus primeiros minutos mostraram vislumbres do que pode contribuir: mobilidade, capacidade de atacar espaços e uma intensidade particularmente útil na pressão alta”, ponderou o jornal ‘Mundo Deportivo’.



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“Foi participativo. Teve uma chance de gol que foi para fora”, destacou o ‘Marca’.

Com Gabriel Jesus, o Barcelona se prepara para encarar o Feyenoord (HOL), na quarta-feira (9). A bola vai rolar às 13h45 (de Brasília), no Camp Nou, pela rodada de abertura da Liga dos Campeões.