Bontempo só tem 21 anos - Rafael Ribeiro / CBF

Bontempo só tem 21 anosRafael Ribeiro / CBF

Publicado 23/09/2026 09:34

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“Desde que soube que teria a oportunidade de vir pra cá, me deram conselhos, me ajudaram, como ajudam outros também. Ter os três lá no grupo do Santos, que já tiveram essa experiência, foi muito importante para já saber como é, para me preparar”, contou o jogador, em entrevista coletiva.



Aos 21 anos, o jovem pretende aproveitar a Data Fifa para tentar aprender com os mais experientes: “Vou procurar ver os jogadores que acompanho no futebol europeu. Perguntar para eles, para a comissão, se tem algo que eu possa fazer, melhorar e evoluir, para que possa desfrutar dessa oportunidade”. “Desde que soube que teria a oportunidade de vir pra cá, me deram conselhos, me ajudaram, como ajudam outros também. Ter os três lá no grupo do Santos, que já tiveram essa experiência, foi muito importante para já saber como é, para me preparar”, contou o jogador, em entrevista coletiva.Aos 21 anos, o jovem pretende aproveitar a Data Fifa para tentar aprender com os mais experientes: “Vou procurar ver os jogadores que acompanho no futebol europeu. Perguntar para eles, para a comissão, se tem algo que eu possa fazer, melhorar e evoluir, para que possa desfrutar dessa oportunidade”.

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O primeiro compromisso da Amarelinha será contra a Austrália, na próxima sexta-feira (25). A bola vai rolar às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Depois, a Seleção voltará a enfrentar os australianos, no dia 29, e terá a Índia pela frente, no dia 3. O primeiro compromisso da Amarelinha será contra a Austrália, na próxima sexta-feira (25). A bola vai rolar às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Depois, a Seleção voltará a enfrentar os australianos, no dia 29, e terá a Índia pela frente, no dia 3.

A agenda do Brasil

. Brasil x Austrália - 25/09, às 7h, em Townsville

. Brasil x Austrália - 29/09, às 7h, em Brisbane

. Brasil x Índia - 03/10, às 11h, em Calcutá

Outras respostas de Gabriel Bontempo

. Mais sobre Neymar: “É um grande ídolo. Falo pra todo mundo que realizei um sonho de estar jogando com ele, de ter essa oportunidade. É um cara fora da curva não só comigo, mas com todos os jovens que sobem no Santos. Ele dá uma força para nós, dá conselhos. É um cara extraclasse, muito craque e também tem a experiência, já viveu muito disso. Então, agradeço demais pelos conselhos”.



. Reação com convocação: “Estava concentrado, tínhamos jogo nesse dia. Sabia que estava na pré-lista, já estava feliz, já era uma grande honra. Confesso que vai chegando o momento, vamos ficando um pouco apreensivos. Na hora do nome, foi até engraçado porque vi na concentração e, durante a convocação, no momento dos meio-campistas, a TV lá travou. E aí falei: 'pô, bem na minha vez (risos)'. Mas aí deu certo, vi que a rapaziada que estava lá também gritou. Aí falei: 'acho que deu bom (risos)'. Fiquei muito feliz”.



. Parceria com Jair: “Foi muito legal reencontrar ele aqui, é um grande amigo. Como ele comentou, moramos juntos no começo da nossa trajetória no Santos, no sub-10 para o sub-11”.



. Inspirações na carreira: “Sempre gostei muito tanto do Neymar quanto do Coutinho também, sempre fui muito fã dos dois e hoje tenho a oportunidade de jogar com eles no Santos. E do futebol atual que eu acompanho, gosto muito do Pedri e do Bellingham”.



. Fuso-horário: “Acho que vamos nos adaptando. Cheguei ontem, confesso que depois do treino eu estava com bastante sono, mas aí segurei um pouco para esperar mais tarde para dormir e consegui dormir bem. Isso aí dá para tirar tranquilo”.