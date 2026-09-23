Torcedores cadastrados no aplicativo do Zé Delivery tiveram acesso ao cupom de resgate das bebidas - Divulgação / Michele Gomes

Torcedores cadastrados no aplicativo do Zé Delivery tiveram acesso ao cupom de resgate das bebidasDivulgação / Michele Gomes

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Publicado 23/09/2026 10:16

A sequência de cinco vitórias consecutivas do Flamengo rendeu uma comemoração em larga escala para a torcida Rubro-Negra. Mais de 600 mil flamenguistas resgataram gratuitamente packs de Brahma Chopp ou Brahma 0.0% álcool como parte de uma ação promovida pela marca em parceria com o Zé Delivery. Segundo a empresa, a quantidade de bebidas equivale ao volume necessário para encher 100 Maracanãs. O total corresponde a 106 vezes a altura do Monte Everest ou a quatro viagens de ida e volta ao espaço.



A campanha fez parte da Sociedade Anônima Brahma (S.A.B.), plataforma criada pela marca para reunir torcedores de clubes de diferentes regiões do país. Para vencer o desafio, a equipe deveria conseguir cinco vitórias consecutivas em competições oficiais. Alcançando o feito, a comemoração seria desbloqueada para sua torcida.



"Mais de 600 mil flamenguistas cadastrados no Zé Delivery resgataram o seu pack de Brahma e Brahma 0,0% álcool, transformando essa ação na maior da nossa história", contou Felipe Cerchiari, diretor de Marketing das marcas Core da Ambev.



O Flamengo foi o primeiro clube a atingir a marca. Com isso, os torcedores que tinham se cadastrado previamente no Zé Delivery, declarado o Rubro-Negro como time do coração e atendido às regras da campanha puderam receber a recompensa no conforto de suas casas.



O resgate dos produtos ficou disponível entre 14 de setembro e 12h de 21 de setembro. Os participantes elegíveis receberam um cupom para escolher entre Brahma 0.0% e Brahma Chopp, com a entrega realizada pelo Zé Delivery.



Brahma para todo o Brasil



Para chegar a todos os torcedores rubro-negros, a Brahma mobilizou milhares de estabelecimentos e uma estrutura logística voltada para atender a demanda. Ao todo, a campanha da marca da Ambev alcançou flamenguistas de 805 cidades distribuídas pelos 26 estados e Distrito Federal.

"Tirar uma ação dessa dimensão do papel exigiu uma operação à altura da paixão da torcida. Mais do que distribuir cervejas, entregamos uma celebração nacional que percorreu o Brasil inteiro. Esse é um marco para Brahma e para o Zé Delivery, e reforça o compromisso das duas marcas em criar experiências cada vez maiores para quem faz do futebol um espetáculo dentro e fora de campo." ressalta Cerchiari.



A ação teve origem em uma promessa feita pela Brahma durante a Copa do Mundo. Após a seleção brasileira não conquistar a tão sonhada sexta estrela, a marca decidiu transformar a história em incentivo aos torcedores e criou o desafio dentro da S.A.B.



A campanha reuniu 29 clubes. Torcedores maiores de 18 anos podiam participar por meio do cadastro no Zé Delivery e indicar seu time do coração. A partir daí, aguardavam o clube alcançar a sequência de cinco vitórias para ter acesso à recompensa.



Com a classificação do Flamengo como primeiro time a cumprir o desafio, a campanha transformou a sequência obtida em campo em uma ação voltada diretamente para os torcedores. A empresa considera a iniciativa a maior celebração já realizada pela marca para uma torcida.



Plataforma destina parte das vendas aos clubes



Lançada em 2025, a Sociedade Anônima Brahma faz parte da estratégia da marca para aproximar torcedores, clubes e consumo de bebidas. Por meio da plataforma, 10% do valor gasto na compra de produtos participantes no Zé Delivery é destinado ao time escolhido pelo consumidor, sem cobrança adicional.



Segundo a Brahma, a iniciativa já alcançou mais de 1 milhão de pessoas em um ano e gerou mais de R$ 24 milhões em arrecadação para o futebol brasileiro.



A plataforma reúne 29 clubes de diferentes regiões do país. A proposta é que os consumidores possam contribuir financeiramente com seus times enquanto realizam compras de produtos da marca pelo aplicativo.



A ação amplia a estratégia de aproximação entre a Brahma e o futebol. Com a distribuição dos produtos, a empresa buscou levar a celebração para além dos estádios e alcançar torcedores em diferentes partes do país.



"Estamos falando de uma mobilização sem precedentes, que transformou a paixão da maior torcida do país em uma celebração coletiva de proporções gigantescas. Ver essa promessa ganhar vida em centenas de milhares de torcedores espalhados pelo Brasil mostra a força dessa conexão entre Brahma e o futebol. É o tipo de ação que só acontece quando uma marca escolhe celebrar o torcedor de verdade", comemorou Felipe Cerchiari.