Recém-contratado como treinador da seleção alemã, Jürgen Klopp já impôs novas regras de conduta na equipe. De acordo com o jornal alemão "Bild", o novo comandante impôs restrições ao uso do celular por seus jogadores e mudou certas condutas, como a proibição de cortes de cabelo no hotel da seleção e a presença de familiares na concentração.
As restrições são para melhorar a concentração da equipe e evitar distrações. Os celulares serão proibidos em momentos antes das partidas, já os cortes de cabelo e outras questões estéticas terão que ser resolvidos antes da concentração. Também haverá restrição à presença de familiares durante as concentrações para grandes competições, como a Liga das Nações, a Eurocopa e a Copa do Mundo.
Klopp foi oficializado como novo treinador da Alemanha em julho de 2026, com um contrato válido até o final da Copa do Mundo de 2030, sucedendo Julian Nagelsmann no cargo. Antes de assumir a seleção, ele atuava como diretor global de futebol da Red Bull após ter deixado o Liverpool em 2024.
O novo comandante irá estrear na próxima quinta-feira (24) contra a Holanda, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga das Nações. O confronto será às 15h45 (de Brasília), na Johan Cruijff Arena.
Convocados por Klopp para próxima Data Fifa
O treinador também inovou na sua convocação para os próximos jogos da seleção alemã. Klopp, para os quatro jogos da Liga das Nações, convocou 44 jogadores e dividiu o grupo em duas equipes. A primeira terá 24 atletas e enfrentará Holanda e Grécia, enquanto os demais entram na sequência para os duelos com Sérvia e Grécia.
Jogos contra Holanda, fora de casa, e Grécia, em casa:
Goleiros:
Finn Dahmen (Augsburg) Alexander Nübel (Besiktas) Marc-André ter Stegen (Ajax)
Defensores:
Hennes Behrens (Augsburg) Yann Aurel Bisseck (Inter de Milão) Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) Max Rosenfelder (Freiburg) Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) Jonathan Tah (Bayern de Munique) Philipp Treu (St. Pauli) Josha Vagnoman (Stuttgart)
Meio-campistas:
Nadiem Amiri (Mainz 05) Bambasé Conté (Hoffenheim) Yannik Engelhardt (Freiburg) Chris Führich (Stuttgart) Serge Gnabry (Bayern de Munique) Lennart Karl (Bayern de Munique) Joshua Kimmich (Bayern de Munique) Jamal Musiala (Bayern de Munique) Felix Nmecha (Borussia Dortmund) Kevin Schade (Brentford) Anton Stach (Leeds)
Jogos contra Sérvia, em casa, e Grécia, fora:
Goleiros:
Finn Dahmen (Augsburg) Jonas Urbig (Bayern de Munique) Noah Atubolu (Freiburg)
Defensores:
Waldemar Anton (Borussia Dortmund) Ridle Baku (RB Leipzig) Finn Jeltsch (Stuttgart) Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) David Raum (RB Leipzig) Malick Thiaw (Newcastle)
Meio-campistas:
Karim Adeyemi (Barcelona) Mika Baur (Celtic) Tom Bischof (Bayern de Munique) Saïd El Mala (FC Köln) Brajan Gruda (RB Leipzig) Vitaly Janelt (Brentford) Felix Keidel (Elversberg) Aleksandar Pavlovi (Bayern de Munique) Derry Scherhant (Freiburg) Florian Wirtz (Liverpool)
Atacantes:
Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) Nick Woltemade (Juventus)
*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Rodrigo Souza
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.