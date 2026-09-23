Arteta é treinador do Arsenal desde 2019 - GLYN KIRK / AFP

Arteta é treinador do Arsenal desde 2019 GLYN KIRK / AFP

Publicado 23/09/2026 17:54

Arsenal acertou a renovação do treinador Mikel Arteta, que foi campeão do Campeonato Inglês pelo clube na temporada passada. O comandante espanhol, de 44 anos, terá uma ampliação de seu acordo de longo prazo, além de um aumento salarial que pode chegar a até 15 milhões de libras (cerca de R$ 101 milhões) com bônus, segundo a "ESPN". acertou a renovação do treinador, que foi campeão do Campeonato Inglês pelo clube na temporada passada. O comandante espanhol, de 44 anos, terá uma ampliação de seu acordo de longo prazo, além de um aumento salarial que pode chegar a até 15 milhões de libras (cerca de R$ 101 milhões) com bônus, segundo a "ESPN".

O técnico tinha vínculo com os Gunners até o fim da temporada 2026/27. Arteta recentemente já havia manifestado interesse em permanecer no clube inglês: "Estou extremamente feliz e muito grato por trabalhar com as pessoas com quem trabalho", disse Arteta ao responder sobre sua situação contratual.



Relembre a passagem de Arteta no Arsenal

Mikel Arteta foi contratado em dezembro de 2019, após a saída de Unai Emery. Na primeira temporada comandando os Gunners, o espanhol conquistou seu primeiro título, a Copa da Inglaterra, após derrotar o rival Chelsea por 2 a 1. No Campeonato Inglês, terminou na oitava colocação.

Na temporada 2020/21, a equipe ainda conquistou a Supercopa da Inglaterra, mas não fugiu da oitava colocação do Campeonato Inglês. No entanto, na temporada seguinte, a equipe retornou a uma competição continental, após terminar na quinta colocação e garantir vaga na Liga Europa.

Em 2022/23, a equipe brigou ponto a ponto com o Manchester City, de Pep Guardiola, e terminou na segunda colocação do campeonato, com 84 pontos, além de conquistar uma vaga na Liga dos Campeões. O mesmo feito se repetiu nas temporadas seguintes, com o Arsenal conquistando o vice-campeonato da competição.

Depois de bater na trave três vezes consecutivas, na temporada 2025/26 a equipe conquistou o tão sonhado Campeonato Inglês, com 85 pontos, e encerrou o jejum de 22 anos. Além disso, os Gunners chegaram até a final da Liga dos Campeões, mas foram derrotados nos pênaltis pelo Paris Saint-Germain.

Momento atual do Arsenal na temporada

O Arsenal, no momento, ocupa a segunda colocação no Campeonato Inglês, com 12 pontos. Na Liga dos Campeões, a equipe venceu o jogo de estreia contra o Napoli (ITA) por 1 a 0 e ocupa a 15ª colocação da competição.

Os Gunners retornam a campo somente após a Data Fifa, no dia 10 de outubro. A equipe enfrentará o Leeds United em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Inglês. O jogo será às 8h30 (de Brasília), no Emirates Stadium.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza