Arteta é treinador do Arsenal desde 2019 GLYN KIRK / AFP
Arsenal acerta renovação de Arteta e oferece aumento de R$ 100 milhões
Treinador espanhol tinha vínculo com os Gunners até o fim da temporada 2026/27 e já havia manifestado desejo de permanecer no clube
Justiça multa Textor e mantém Assembleia sobre SAF do Botafogo
Empresário estadunidense havia aberto processo para suspender a reunião, que discutirá o aumento do capital social nas ações do clube
Flamengo e Leonardo Jardim recebem multa da Conmebol
Clube e treinador foram punidos por episódios no duelo contra o Independiente Del Valle, pelas quartas de final da Libertadores
Alison dos Santos conquista medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos
Recordista mundial, Piu bate marca do campeonato pelo segundo dia seguido e crava tempo de 44s61 na final dos 400m rasos
Por orientação da CBF, Daronco perde 12 kg e abandona 'shape'
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Clubes cariocas da FFU receberão adiantamento de R$ 10 milhões
Todas as dez equipes que fazem parte do bloco da Liga Futebol Forte União irão embolsar o montante vinculado a meta de audiência
Matheus Reis avança em recuperação de lesão no Fluminense
Atacante, de 19 anos, passou por testes de força e começou trabalhos de corrida após longo período afastado dos gramados no clube
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