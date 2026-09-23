"Nosso clube considera intolerável que o presidente da LaLiga utilize sua posição institucional para continuar desqualificando e atacando o Real Madrid da maneira que faz em cada uma de suas intervenções. É muito preocupante que alguém que tem a responsabilidade de representar e proteger os interesses de todos os clubes da LaLiga continue obcecado de forma reiterada contra o Real Madrid, transformando nosso clube em objeto permanente de seus ataques públicos", diz parte do pronunciamento do clube.
Nesta terça-feira (22), Javier Tebas repudiou as reclamações do clube em publicação na rede social "x". "Um erro de arbitragem não comprova uma conspiração, que não vira verdade ao repetir isso durante anos", escreveu o presidente da La Liga. Por fim, a devolutiva do Real veio através do comunicado desta quarta (23).
Confira o comunicado do Real Madrid na íntegra
"Em relação às declarações realizadas pelo presidente da LaLiga, Javier Tebas Medrano, o Real Madrid C. F. deseja expressar o seguinte:
Nosso clube considera intolerável que o presidente da LaLiga utilize sua posição institucional para continuar desqualificando e atacando o Real Madrid da maneira que faz em cada uma de suas intervenções. É muito preocupante que alguém que tem a responsabilidade de representar e proteger os interesses de todos os clubes da LaLiga continue obcecado de forma reiterada contra o Real Madrid, transformando nosso clube em objeto permanente de seus ataques públicos.
Sua última intervenção é especialmente grave e incompreensível, inadequada para um gestor responsável, pois foi feita comentando o artigo de um jornalista independente em um meio digital. No entanto, ele reage contra nosso clube, permitindo-se ainda avaliar nossa estratégia esportiva, algo que é um total despropósito e irresponsabilidade.
É completamente surpreendente que o presidente da LaLiga dedique seu tempo e seus canais pessoais a tentar desacreditar publicamente sempre o Real Madrid, ao invés de contribuir, a partir da responsabilidade de seu cargo, para gerar confiança nas instituições que devem garantir a imparcialidade da competição. Dessa forma, ele continua prejudicando a imagem da nossa competição e do futebol espanhol no mundo.
Diante desse comportamento inadequado e sustentado ao longo do tempo, entendemos que a competição profissional de futebol na Espanha necessita urgentemente de um dirigente capaz de administrá-la e desenvolver todo o seu potencial com o dever essencial da neutralidade. É necessário alguém que compreenda a natureza de seu cargo, pois o presidente da LaLiga não é o dono da competição, mas sim um gestor a serviço dos clubes que a integram e que confiam em sua direção. Os clubes necessitam de alguém que sirva com honestidade a esta missão".
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