Florentino Pérez, presidente do Real Madrid - Javier Soriano / AFP

Florentino Pérez, presidente do Real MadridJavier Soriano / AFP

Publicado 23/09/2026 17:12

A polêmica sobre a arbitragem da La Liga — campeonato espanhol — continua rendendo nos bastidores. Depois de o presidente da liga, Javier Tebas, responder às críticas de Real Madrid e José Mourinho à arbitragem da derrota no clássico contra o Atlético de Madrid, no domingo (20), foi a vez de o clube Merengue retrucar. Através de comunicado oficial, a equipe do mandatário Florentino Pérez condenou última declaração de Tebas.

"Nosso clube considera intolerável que o presidente da LaLiga utilize sua posição institucional para continuar desqualificando e atacando o Real Madrid da maneira que faz em cada uma de suas intervenções. É muito preocupante que alguém que tem a responsabilidade de representar e proteger os interesses de todos os clubes da LaLiga continue obcecado de forma reiterada contra o Real Madrid, transformando nosso clube em objeto permanente de seus ataques públicos", diz parte do pronunciamento do clube.

Entenda as reclamações do Real Madrid

polêmica com a arbitragem começou na coletiva de imprensa após a derrota para o Atlético de Madrid , quando o técnico merengue José Mourinho imprimiu lances nos quais achou que o juiz da partida havia errado e os entregou aos jornalistas. Segundo ele, as não-expulsões do zagueiro Cuti Romero e do meia Kang-In Lee prejudicaram os Blancos no clássico. Mais tarde no domingo (20), o próprio Real Madrid também publicou reclamações sobre o assunto em seu site oficial.

Nesta terça-feira (22), Javier Tebas repudiou as reclamações do clube em publicação na rede social "x". "Um erro de arbitragem não comprova uma conspiração, que não vira verdade ao repetir isso durante anos", escreveu o presidente da La Liga. Por fim, a devolutiva do Real veio através do comunicado desta quarta (23).

Confira o comunicado do Real Madrid na íntegra

"Em relação às declarações realizadas pelo presidente da LaLiga, Javier Tebas Medrano, o Real Madrid C. F. deseja expressar o seguinte:



Nosso clube considera intolerável que o presidente da LaLiga utilize sua posição institucional para continuar desqualificando e atacando o Real Madrid da maneira que faz em cada uma de suas intervenções. É muito preocupante que alguém que tem a responsabilidade de representar e proteger os interesses de todos os clubes da LaLiga continue obcecado de forma reiterada contra o Real Madrid, transformando nosso clube em objeto permanente de seus ataques públicos.



Sua última intervenção é especialmente grave e incompreensível, inadequada para um gestor responsável, pois foi feita comentando o artigo de um jornalista independente em um meio digital. No entanto, ele reage contra nosso clube, permitindo-se ainda avaliar nossa estratégia esportiva, algo que é um total despropósito e irresponsabilidade.



É completamente surpreendente que o presidente da LaLiga dedique seu tempo e seus canais pessoais a tentar desacreditar publicamente sempre o Real Madrid, ao invés de contribuir, a partir da responsabilidade de seu cargo, para gerar confiança nas instituições que devem garantir a imparcialidade da competição. Dessa forma, ele continua prejudicando a imagem da nossa competição e do futebol espanhol no mundo.



Diante desse comportamento inadequado e sustentado ao longo do tempo, entendemos que a competição profissional de futebol na Espanha necessita urgentemente de um dirigente capaz de administrá-la e desenvolver todo o seu potencial com o dever essencial da neutralidade. É necessário alguém que compreenda a natureza de seu cargo, pois o presidente da LaLiga não é o dono da competição, mas sim um gestor a serviço dos clubes que a integram e que confiam em sua direção. Os clubes necessitam de alguém que sirva com honestidade a esta missão".