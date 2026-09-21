Diego Simeone exaltou o Barcelona - AFP

Diego Simeone exaltou o BarcelonaAFP

Publicado 21/09/2026 14:20

O Atlético de Madrid derrotou o Real Madrid por 2 a 1 neste domingo (20) e assumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol. Apesar da boa campanha, Diego Simeone foi sincero sobre a possibilidade de disputar o título da competição com o Barcelona, que é o líder. Na opinião do argentino, o nível do time comandado por Hansi Flick é outro no momento.

"Parece que o Barcelona está jogando um esporte diferente do que estamos jogando", afirmou o técnico sobre o clube, que venceu os sete primeiros jogos na competição e tem incríveis 24 gols de saldo.

Na opinião de Simeone, o Barcelona conseguiu se reinventar com peças que já faziam parte do elenco espanhol na temporada passada e citou Raphinha como trunfo.

"Eles não tinham um centroavante número 9, então Raphinha apareceu e marcou 12 gols. E Yamal, se não me engano, marcou 7", contou.

O desejo por um centroavante norteou o Barcelona na janela de transferências. Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, foi a grande obsessão, mas o Atlético de Madrid não cedeu e manteve o argentino no elenco.

Diego Simeone abordou a forma com o clube catalão está atuando na temporada e destacou a equipe de Flick como a que pratica o melhor futebol do mundo neste momento.

"Eles te pressionam no seu próprio estádio e roubam seu tempo, e não têm medo de correr riscos e sofrer um gol. Eles são os melhores no momento", finalizou.

Desde o começo da temporada, o Barcelona vem desempenhando muito bem o seu futebol. No total, foram sete vitórias na La Liga com 31 gols marcados e sete gols sofridos. Além disso, o clube catalão enfrentou o Feyenoord, da Holanda, pela Liga dos Campeões, e goleou por 5 a 1.

Na última rodada, o Barça derrotou o Sevilla por 3 a 1, fora de casa, no último sábado (19). Agora com a Data Fifa, o clube espanhol só voltará a entrar em campo no próximo dia 10. O adversário será o Getafe, pela La Liga, no Camp Nou.