Diego Simeone exaltou o BarcelonaAFP
Simeone destaca fase do Barcelona: 'Jogando outro esporte'
Equipe comandada por Hansi Flick tem sete vitórias em sete jogos, com 31 gols marcados e apenas sete sofridos no Espanhol
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